思わず値札を探してしまった…手作り×天然素材！100円とは思えないキッチン用品
商品情報
商品名：バンブービーズ鍋敷き
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：15.8×15.8cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4977794177835
天然素材の手作り品が100円で！セリアで見つけたかわいい鍋敷き
セリアでかわいらしい鍋敷きを発見！実際に手に取って驚いたのですが、なんと天然竹を使用した手作り品なんです。
そんなアイテムが110円（税込）とは驚き。セレクトショップなどに並んでいてもおかしくないクオリティです。
作りとしてはビーズをつないだ、どこか懐かしさを感じる鍋敷き。
近くでまじまじと見ると色むらや、黒ずみがあるのですが、天然素材でこのお値段ということを踏まえると、気にならないほどです。
実際に使ってみるとこんな感じ。おしゃれなデザインなので出しっぱなしでも気にならず、安定感もバツグンです。
食器洗浄機や乾燥機の使用ができず、食器用洗剤や水につけ置きもできないので、できるお手入れは拭き上げる程度ですが、110円（税込）とお安いのである程度使い倒したら、気軽に新しいのに替えることができるのはうれしいですね！
こんなキッチングッズもおすすめ！セリアの優秀トレー
商品名：すべりにくいPPトレー（丸）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径22cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4972822390620
セリアにはこのほかにも優秀なキッチンアイテムが並んでいます。なかでもお気に入りは、『すべりにくいPPトレー（丸）』。
その名の通り、すべり止め加工がされていてトレーにのせたものがすべりにくいというアイディア商品。食事をサーブするときにはもちろん…。
ウッド調でおしゃれなので、インテリアトレーとして使うのもおすすめ。このクオリティのものが110円（税込）とは、さすがセリアですね。
今回はセリアで購入した『バンブービーズ鍋敷き』と『すべりにくいPPトレー（丸）』をご紹介しました。どちらもお値段以上に活躍してくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。