200円って本当？！ホムセンで買ったら500円くらいなのに…コスパに驚いた手袋

ダイソーをパトロールしていると、ペット用品売り場でまさかの出会いが…！ホームセンターなどで買ったら500円くらいするようなブラシ付きグローブが、なんと200円で販売されていたんです。換毛期の時期には特に活躍してくれて、実際にペットに使ってみるととても気持ちよさそう♡優秀なグッズなので要チェックです♪

商品情報

商品名：ペットブラシグローブ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480778211

ペット用品売り場でコスパが良すぎるアイテムをGET！

ダイソーのペット用品売り場で見つけた『ペットブラシグローブ』。価格はなんと￥220（税込）。ホームセンターで似たような商品を見ると500円前後することも多いので、「本当にこの値段でいいの？」と驚いてしまいました。さすがダイソー、コスパの良さに思わず手に取ってしまいます。

このグローブの特徴は、手袋の表面についているイボイボ。よく見ると、犬の肉球の形をしていて見た目もかわいいデザインです。ペットをなでながらブラッシングできる仕組みになっていて、寝ている時などにも気づかれずにこっそりとかせるスグレモノ。換毛期の今の時期には特に活躍してくれます。

裏面はタオル素材になっています。手首部分はゴムになっていて、しっかり固定できるのもポイントが高いです。

ダイソーの『ペットブラシグローブ』を実際に使ってみた！

残念ながら筆者宅のペットは遊びたがりで、なかなか写真を撮らせてくれません。そこで今回はぬいぐるみでイメージ写真を撮ってみました。手で撫でるようにブラッシングできるのが魅力です。

実際に飼い猫に使ってみると、これがなかなか優秀。換毛期ということもあって、なでるだけで毛がごっそり取れます。イボイボは短めで皮膚まで届きにくくなっているようで、ペットにも優しい印象。先端が丸くなっているので痛みもないようで、むしろ気持ち良さそうでした。普段は細いスリッカーブラシを嫌がってすぐに逃げてしまいますが、このグローブだと自分から頭をこすりつけてくるほどでした。

一方、裏面はタオルとして使うには面積が小さく、生地もやや薄めなので、吸水性はあまり期待できない印象。お風呂上がりのメインの拭き取りというよりは、別のタオルで拭いた後の仕上げ拭きに向いていそうです。顔まわりの汚れを軽く拭いたり、水気が残っている部分をさっと拭いたりする使い方にはちょうど良さそうです。

今回はダイソーの『ペットブラシグローブ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。