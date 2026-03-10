KDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）は、4月から順次「au Starlink フェリーWi-Fi」の導入船舶を新たに7隻拡大すると発表した。

これまで新日本海フェリーや東京九州フェリーなどの8隻で導入されていたが、今回新たに太平洋フェリーやオーシャン東九フェリーの船舶が加わることで、対応船舶数が約2倍に拡大する。主要都市間を結ぶ圏外が多い長距離フェリー航路においても、高速通信が利用できるようになる。

「au Starlink フェリーWi-Fi」は、高速・低遅延の衛星通信「Starlink」を活用し、最大220Mbpsの通信を提供する船上Wi-Fiサービス。利用料金は、auのスマートフォンを利用しているユーザー、および「au Starlink Direct専用プラン」を利用しているユーザーは無料。それ以外のユーザーは1500円で24時間利用できる。

同サービスの拡大に合わせ、1月からは旅行代理店によるフェリー乗船券とのセット販売が開始されているほか、2月からはオンライン専用ブランド「povo2.0」において「au Starlink フェリーWi-Fi」が利用できるデータトッピングの販売も行われている。

提供船舶一覧 事業者名 航路 船舶 提供開始時期 太平洋フェリー 北海道 苫小牧～宮城県 仙台 きたかみ 2026年4月以降 太平洋フェリー 北海道 苫小牧～宮城県 仙台～愛知県 名古屋 いしかり、きそ 導入予定 オーシャン東九フェリー 東京都 有明～徳島県 徳島～福岡県 新門司 どうご、りつりん、しまんと、びざん 2026年4月以降 新日本海フェリー 北海道 小樽～新潟県 新潟 らべんだあ、あざれあ 導入済み 新日本海フェリー 北海道 苫小牧東～福井県 敦賀 すずらん、すいせん 導入済み 新日本海フェリー 北海道 小樽～京都府 舞鶴 けやき 導入済み 東京九州フェリー 神奈川県 横須賀～福岡県 新門司 はまゆう、それいゆ 導入済み マルエーフェリー 鹿児島県 鹿児島～奄美大島～沖縄県 那覇など 波之上 導入済み