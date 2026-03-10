NTTドコモは、dアカウントとAmazonアカウントをはじめて連携したユーザーを対象に「セブン‐イレブンで選べるアイスがもらえる！」キャンペーンを開始した。期間は30日まで。

期間中、dアカウントとAmazonアカウントをはじめて連携し、専用サイトからエントリーしたユーザーが対象となる。特典は「セブン‐イレブンで選べるアイスのクーポン」または「dポイント200円分」のいずれかを選択できる。

選べるアイスの対象商品は、「森永製菓 チョコモナカジャンボ」、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ 200ml」、「森永 ピノ」の3つ。

アイスのクーポンを選択した場合、スマートフォンやタブレット端末で表示したバーコードを店頭で提示して引き換える。パソコンからの利用や、紙に印刷したバーコードでの交換はできない。

なお、特典を受け取るには、期間中にアカウント連携とエントリーの両方を完了させる必要がある。ただし、特典の付与までに連携を解除した場合や、ドコモビジネスメンバーズ会員の場合は対象外となる。

特典の選択と交換可能期間は4月30日まで。dポイントを選択した場合は、5月31日までに進呈される予定。