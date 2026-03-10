実写作品『ゴールデンカムイ』で好きな俳優ランキング！ 2位「山田杏奈」を抑えた1位は？
癖のあるキャラクターたちが織り成すサバイバル・バトルアクションが人気の漫画『ゴールデンカムイ』（集英社）。原作の世界観やビジュアルを完全再現した実写化映画も、観客動員数200万人を超える大ヒットを記録しました。
All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品『ゴールデンカムイ』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実写作品『ゴールデンカムイ』で好きな俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、アシㇼパ役の山田杏奈さんです。アシㇼパといえば原作ファンに人気のキャラクターで、変顔が持ち味。山田さんは猛特訓して、再現度の高い振り切った変顔を披露しています。
また、アシㇼパは弓の名手のため、弓を引くシーンや乗馬などのアクションシーンも豊富。役作りのために弓矢を自宅のカーテンに打って自主練しただけあって、劇中では所作が様になっていました。
回答者からは「原作へのリスペクトを感じるから」（40代女性／福島県）、「原作では、12歳の少女だが実写化では年齢が違うが適役だと思ったから」（30代女性／三重県）、「立ち振る舞いが良い」（20代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、主演を務める山崎賢人さんです。主人公で元軍人の杉元佐一を演じ、原作に寄せたビジュアルや演技のクオリティーが高く評価されました。
役作りのための肉体改造で増やした10kgの筋肉や、よりリアリティーを追及して行った軍事練習などにより、「俺は不死身の杉元だ！」の決めせりふも凄みのあるものに。雪上での壮絶な死闘や爆破シーンといった、山崎さんの高い身体能力を生かしたアクションも見ものです。
回答コメントでは「元々好きではなかったが、この役を見て好きになった」（20代女性／愛知県）、「山粼賢人が実写役をやるから見てみようと思った」（40代女性／愛知県）、「役に合っていて、かっこ良いと感じるから」（30代女性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
