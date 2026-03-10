「64才部門ジジー協会！組合チョーに選出」木梨憲武、妻・安田成美とのラブラブショット公開「良い写真」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武さんは3月9日、自身のInstagramを更新。64歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】木梨憲武＆安田成美のバースデーショット
ファンからは「おめでとうございます！ノリさん大好き！」「成美さんと仲良しいいですね〜！」「ずっと応援してます」「良い写真」「最高です」「チョーおめでとうございます」「素晴らしいご家族に囲まれ素敵な誕生日」など、祝福の声が多く寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「成美さんと仲良しいいですね〜！」木梨さんは「本日、64才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました」とつづり、3枚の写真を公開しました。1枚目には、俳優で妻の安田成美さんとのツーショットを掲載。「憲武おめでとう」と書かれたプレートが乗ったケーキを前に、仲良さそうに寄り添っています。2枚目には、「PAPA HAPPY BIRTHDAY」と書かれたバースデーカードを手にする木梨さんの姿が写っています。
「NARUさんと行ってきたー！！」安田さんとの仲良しショットをたびたび公開している木梨さん。2025年12月30日には「ライスが少ないカレー屋さん！NARUさんと行ってきたー！！」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目には、驚いた顔でカレーをよそう木梨さんを、安田さんが面白そうに見つめる様子が写っています。2人のユニークな表情から、仲の良さが伝わってくる投稿です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
