来るか、剛腕！決戦の舞台マイアミラウンドで合流期待される160キロ右腕の存在「投入してほしいです」「ラスト侍になってほしい」【WBC】

日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）を戦い、4−3で勝利。C組1位で6大会連続の8強進出を決めた。

しかしここからが厳しい戦いとなりそうだ。米マイアミに移って戦う準々決勝以降の戦いでは、対戦が有力視されているD組のドミニカ共和国、ベネズエラはいずれも強力打線が売りとあって、投手起用も勝ち上がりの大事な鍵を握りそうだ。

そこでひそかに注目されているのは今季からアストロズに移籍した今井達也だ。最速160キロ右腕、力強いボールが持ち味とあって、1次ラウンド終了後に最大4人が可能となる入れ替えがあるか、注目されている。