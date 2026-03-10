来るか、剛腕！決戦の舞台マイアミラウンドで合流期待される160キロ右腕の存在「投入してほしいです」「ラスト侍になってほしい」【WBC】
今井の合流はあるか、今後の動きが注目されそうだ(C)Getty Images
日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）を戦い、4−3で勝利。C組1位で6大会連続の8強進出を決めた。
【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る
しかしここからが厳しい戦いとなりそうだ。米マイアミに移って戦う準々決勝以降の戦いでは、対戦が有力視されているD組のドミニカ共和国、ベネズエラはいずれも強力打線が売りとあって、投手起用も勝ち上がりの大事な鍵を握りそうだ。
そこでひそかに注目されているのは今季からアストロズに移籍した今井達也だ。最速160キロ右腕、力強いボールが持ち味とあって、1次ラウンド終了後に最大4人が可能となる入れ替えがあるか、注目されている。
すでに今井は予備登録投手リストに名を連ねており、在籍するアストロズの判断次第でマイアミラウンドからの参戦は可能となる。
SNS上でも今井をめぐっては「絶対侍ジャパンに投入してほしいです」「ラスト侍になってほしい」「今井投手が入れば心強いし、ありがたい」など合流を期待する声も続々と上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。