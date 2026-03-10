好きな「今年30歳の女性俳優」ランキング！ 3位「渋谷凪咲」を抑えたトップ2は？
俳優として、若手から実力派へと成長する節目の年齢ともいえる30歳。フレッシュさと大人の魅力をあわせ持つ世代として注目されています。
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年30歳の女性俳優」ランキングを紹介します！
3位にランクインしたのは、渋谷凪咲さんです。アイドルグループ「NMB48」の4期生メンバーとして活動し、2023年12月に卒業。卒業後はバラエティー番組で大喜利を披露したり、情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）の隔週曜日パーソナリティーを務めたりと、幅広く活躍しています。
俳優としては2024年公開の映画『あのコはだぁれ？』で主演を務めると、2025年1月期のドラマ『地獄の果てまで連れていく』（TBS系）で殺人鬼役に。狂気的なキャラクターを演じ、新境地を開きました。
回答者からは「笑顔とおっとりした話し方が素敵だと思いました」（30代女性／茨城県）、「映画ドラマでも演技が上手く好きですが、バラエティ番組でおもしろいので好きです」（50代男性／三重県）、「もっと若いと思っていた」（30代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
2位にランクインしたのは、4月16日に30歳を迎える池田エライザさんです。2009年に「ニコラモデルオーディション」でグランプリを受賞し、モデルデビュー。その後、「ELAIZA」名義でアーティスト活動や、2020年には映画『夏、至るころ』で監督デビューも果たしています。
俳優としては現在放送中のドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）で、アイドルグループのマネージャー役を好演。また、4月2日配信のNetflixシリーズ『九条の大罪』では、犯罪者を見守るソーシャルワーカー役として出演しています。
回答コメントでは「色々な役柄ができて、引き込まれる演技をするので好きです」（50代女性／長野県）、「多彩で上品なイメージ」（30代女性／神奈川県）、「綺麗で存在感のある女優さん。モデルとしても活躍していて素敵だと思う」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
1位にランクインしたのは、2月16日に30歳を迎えた小松菜奈さんです。12歳からモデルとして活動し、2014年公開の映画『渇き。』でスクリーンデビュー。近年では『余命10年』（2022年）や『8番出口』（2025年）など、話題作に出演しています。
また、2016年よりシャネルのアンバサダーを務めるなど、国内外ブランドの顔としても活躍。プライベートでは2021年に俳優の菅田将暉さんと結婚、2024年に第1子誕生を発表しています。
回答者からは「人気の俳優、菅田将暉と結婚して世間を騒がせたから」（20代女性／千葉県）、「とにかく美しいから」（40代女性／東京都）、「三白眼に代表されるアンニュイな顔立ちがとてもかっこいいと思うから」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
