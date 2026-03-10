カプコンは、今年春、大阪市にある商業施設Hoop（フープ）に体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX（カプコミクス）」を開業する。

同社はアミューズメント施設事業において、クレーンゲームやメダルゲームを中心に展開する「プラサカプコン」のほか、公式グッズを多数販売するアンテナショップ「カプコンストア」など、現在計59店舗（2025年12月31日時点）を展開している。

今回新たに出店する「CAPCOMIX」は、カプコンのキャラクターと施設体験の楽しさをミックスさせた、“ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめる”ことをコンセプトとした体験型アミューズメント施設になっている。



「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」

同社の人気キャラクターをテーマに、体を使ったアクティビティが楽しめる「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」エリアや、最新オリジナルVRを体験できる「VR−X」エリアなど、子どもから大人まで幅広い年代の人々に楽しんでもらえるコンテンツを用意している。オープン日および施設詳細については、公式サイトからの続報を待っていてほしいという。



左から：「VR−X」イメージ、「キャラカプ」イメージ

同社は、最高のコンテンツで世界中の人々を夢中にさせる企業を目指し、同社が保有する豊富なゲームコンテンツを多面的に展開することで、さらなる収益機会の創出とコンテンツ価値の最大化を図る考え。

［施設概要］

店舗名称：CAPCOMIX あべのHoop店

オープン予定日：2026年春

所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1−2−30 Hoop 3階

カプコン＝https://www.capcom.co.jp