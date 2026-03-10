ミズノは、独自の加工技術で不快なニオイや黄ばみを抑制することで、清潔感を追求したインナー「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」を、3月11日にミズノ直営店、ミズノ公式オンラインなどで発売する。

「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」は、ニオイや汚れが目立ちやすい野球パンツなどにも採用される、スポーツウエアの開発ノウハウを活用している。ニオイの元となる菌の増殖を抑制する抗菌防臭機能（抗菌防臭機能であり、消臭機能ではない）で、不快なニオイを抑制する。また、生地の親水性が良く、洗濯する際に水が生地と皮脂汚れの隙間に入り込むことで、皮脂汚れを浮かし落ちやすくする。その結果、黄ばみを抑制する。

インターネット調査（ミズノ調べ（2月6日〜2月13日、インターネット調査、n＝722））では、ビジネスシーンの服装で意識する点として、約74％の人が「清潔感があるか」を重視すると回答した。また、別のインターネット調査（ミズノ調べ（2月6日〜2月13日、インターネット調査、n＝494））では、約71％の人がインナーの黄ばみや汚れを経験しており、そのうちの約80％の人が、着用する機会が減る、または買い替えを検討すると回答した。「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」は、こうした悩みを抱える人に応えるため開発したインナーとなっている。

「ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー」の特長として、不快なニオイ成分は、汗や皮脂を菌が分解することで発生する。抗菌防臭機能「Fresh Hyper」によってニオイの元となる菌の増殖を抑える。その結果、不快なニオイを抑制する。

黄ばみの発生は、洗濯で落としきれなかった汗や皮脂汚れが酸化することが原因。防汚性に優れた機能「Clean Hyper」によって、生地の親水性が良く、洗濯する際に水が生地と皮脂汚れの隙間に入り込むことで、皮脂汚れを浮かし落ちやすくする。その結果、黄ばみを抑制する。

汗をかいても素早く生地が吸収、拡散、蒸発散することで、常にドライで快適な着心地を保つ。着用時だけでなく洗濯後も同様に機能を発揮し、早く乾燥する。

一般消臭試験の10倍の洗濯基準を満たした、「ミズノプレミア365インナー デオロング」も、3月11日にミズノ直営店、ミズノ公式オンラインなどで発売する。香りでニオイごまかさない吸着消臭機能で、汗のニオイだけでなく加齢臭も消臭する。また、従来品から素材を見直すことで通気性が向上している。

［小売価格］

ミズノプレミア365インナー ピュアハイパー

メンズクルーネック半袖：1980円

メンズVネック半袖：1980円

メンズVネックノースリーブ：1870円

メンズボクサーパンツ：1760円

ウィメンズRネックフレンチ：1980円

ウィメンズタンクトップ：1870円

ミズノプレミア365インナー デオロング

メンズクルーネック半袖：2860円

メンズVネック半袖：2860円

メンズVネックノースリーブ：2750円

メンズボクサーパンツ：2530円

ウィメンズRネックフレンチ：2860円

ウィメンズタンクトップ：2750円

（すべて税込）

［発売日］3月11日（水）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com