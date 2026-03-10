¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡Û 6·îÈ¯Çä¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¸½¾ì¤ò¸ø³« ¡¡¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ý¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¿·¶Ê¡ÖWarrior¡×¤ä¥Ü¥¤¥È¥ì¤ÎÎ¢Â¦¤â
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬3·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£6·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÀ¹¤êÂô»³¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤È¥°¥Ã¥º³«È¯¤ÎÎ¾Êý¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£6·îÃæ½Ü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢À©ºîÃæ¤Î¿·¶Ê¡ÖWarrior¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÏ¶¯¤¯·ý¤òÆÍ¤½Ð¤·¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ý¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¶Ê¤¬½ù¡¹¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£»ØÆ³¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¢¤Î¥Ï¥ß¥ó¥°¡×¡ÖÉ¡¹Ð¡Ê¤Ó¤¯¤¦¡Ë¤Î¥Ï¥ß¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·Á¤Ë¤Ê¤é¤º¡×¤È¡¢20²ó¤Ë°ìÅÙ¤ÎÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯À¼¤òµá¤á¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥â¥±¥â¥±¥Ý¡¼¥Á¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤³¤¦¥Ô¥é¥Ô¥é¤¬½Ð¤ÆÄ¶²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¡¼¥Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¿·¤·¤¤¤ÎÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡¢½÷»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ü¤¢¤Ã¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Ïºî¤í¤¦¡×¤ÈÀ©ºî¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¡Ö¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡×¤¯¤ó¤Èµº¤ì¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¥¨¥È¤¯¤ó¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤Î ¥¨¥È¤¯¤ó²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡¡¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë ¥³¥ê¥³¥ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È°¦¸¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤À¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖWe are Warriors!¤¼¤Ò¡¢²Æ¤Ë·ý¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¦¤Ò¤ç¡Á¡¡¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥«¥Ã¥Á¥ç¥¤¡¼¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¥¨¥È·¯¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
