【R-TYPE TACTICS I･II COSMOS】 3月12日 発売 価格： 通常版 6,380円 プレミアムボックス版 18,920円

グランゼーラは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/PC用SFシミュレーション「R-TYPE TACTICS I･II COSMOS」について、最新PVを公開した。

本作は、SFシューティングゲームの「R-TYPE」の世界観をもとにしたSFシミュレーションゲーム。プレイヤーは、ターン制で作戦を練りながら、次元戦闘機R-9Aアロー・ヘッドやフォース、様々な宇宙艦船や戦闘機を開発、配備し、艦隊司令官として人類とバイドの戦いを率いることになる。

本作では、2007年・2009年に発売された「R-TYPE TACTICS」「R-TYPE TACTICS II -Operation BITTER CHOCOLATE-」を最新の表現で再構築し新規ミッションも追加。宇宙空間から巨大要塞内部まで、多彩な戦場を舞台に、150を超えるミッションが収録されている。また、ストーリーはプレイヤーである司令官が記す“ 航海日誌”として進行。追加DLCコンテンツ「ユニット 戦闘機アロー・ヘッドG（グランゼーラ革命軍仕様）」も無料で3月12日に配信される。

公開されたトレーラーには、本作のゲームプレイ映像が映されており、シミュレーションで戦う戦闘画面、ユニットの開発や詳細などを確認できる。

【R-TYPE TACTICS I・II COSMOS ゲーム概要PV（プロモーション動画第２弾・日本語版）】

(C)Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.