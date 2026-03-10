本田紗来、ショーパンから美脚スラリ リラックスコーデに「天使みたい」「骨格が優勝してる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】タレントでモデルの本田紗来のマネージャー公式Instagramが、3月8日に更新された。美しい脚が際立つ衣装を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「透明感がすごい」美脚際立つショーパンルームウェア姿
マネージャーは「ABEMA『恋髪オーディション』オープニング着用アイテムの紹介です」とつづり、本田が“恋髪見届け人”として出演する、ABEMAの次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』（毎週土曜よる9時〜）のオフショットを投稿。淡いブルーのスウェットに白のショートパンツ、ルーズソックスにスリッパを合わせたリラックス感のあるコーディネートを披露した。ショートパンツからはすらりとした脚をのぞかせ、目を閉じて手を頬に当てるポーズをしている。
この投稿に、ファンからは「天使みたい」「透明感がすごい」「淡いブルーが雰囲気にぴったり」「可愛すぎるでしょ」「脚が綺麗すぎてびびった」「今日も可愛いを更新してる」「骨格が優勝してる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
