乃木坂46、41枚目シングルアンダー曲は「愛って羨ましい」5期生・岡本姫奈がセンター
【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46が4月8日にリリースする41枚目となる最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録されるアンダーメンバーによる楽曲のタイトルが「愛って羨ましい」に決定した。
【写真】22歳乃木坂「お顔小さい」美脚＆デコルテ際立つ衣装姿
3月17日より3日間ぴあアリーナにて開催されるアンダーライブに先駆けて発表されたアンダー曲「愛って羨ましい」は、3月10日より先行配信がスタート。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の岡本姫奈が務める。「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は9日にシングルのジャケットアートワークが公開。乃木坂46の王道を行くビジュアルの数々となっている。（modelpress編集部）
乃木坂46 「愛って羨ましい」
先行配信中
乃木坂46 41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
発売日：2026年4月8日（水）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳乃木坂「お顔小さい」美脚＆デコルテ際立つ衣装姿
◆乃木坂46、アンダー曲タイトルは「愛って羨ましい」
3月17日より3日間ぴあアリーナにて開催されるアンダーライブに先駆けて発表されたアンダー曲「愛って羨ましい」は、3月10日より先行配信がスタート。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の岡本姫奈が務める。「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は9日にシングルのジャケットアートワークが公開。乃木坂46の王道を行くビジュアルの数々となっている。（modelpress編集部）
◆リリース情報
乃木坂46 「愛って羨ましい」
先行配信中
乃木坂46 41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
発売日：2026年4月8日（水）
【Not Sponsored 記事】