「しゃぶしゃぶ温野菜」が春限定の「鯛しゃぶ」と「山形恵み豚しゃぶ」を販売、一緒に楽しめる御膳も

食べ放題チェーンの「しゃぶしゃぶ温野菜」は、 2026年3月11日（水）から、春の期間限定メニューとして「鯛しゃぶ」と「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」の2商品を同時展開する。

【商品画像】「鯛しゃぶ」と「山形恵み豚しゃぶ」はこちら

上質な旨みと甘みが広がる愛媛県産の鯛を使用した「鯛しゃぶ」。刺身としても楽しめる新鮮な鯛は、だしをくぐらせることで身がふんわりほどけ、繊細な味わいに仕上がるという。

「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」は、銘柄豚「認定 山形豚」を使用している。きめ細やかでしまりのある肉質で、脂のやさしい甘みが特長だ。鶏骨と香味野菜で炊いたブイヨンをベースに、昆布・豚・はまぐりの旨みを重ねた「特製黄金だし」にくぐらせることで、豚肉の甘みとだしの奥深い味わいが広がる。また、たけのこの優しい風味とだしの香りが味わえる「たけのこごはん」も用意している。

さらに今回は、春の期間限定メニューを一度に楽しめる「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳」も販売する。

〈商品概要〉

■商品名

鯛しゃぶ／春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ

■販売期間

販売期間：2026年3月11日(水)〜5月19日(火) ※無くなり次第終了

■価格

【鯛しゃぶ】

一皿 税込1,320円

【春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ】

食べ放題：一人税込4,378円 〜 ※120分制（90分ラストオーダー）

※小学生未満無料、小学生は半額、60歳以上は500円引き

【鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳】※一人前の食べきりセット

・鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳／一人前税込3,828円

・鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ・黒毛和牛御膳／一人前税込4,378円

〈鯛しゃぶ〉

愛媛県産の鯛を使用した、春限定のしゃぶしゃぶ。鯛は軽く火を通すことで、甘みと旨みがより引き立つ。愛媛県は全国有数の鯛の産地として知られている。豊かな海で育った鯛ならではの引き締まった身質と上品な脂のりが特長。シンプルな「利尻昆布だし」でくぐらせ、「ポン酢」で味わうのがおすすめ。

鯛しゃぶ

〈春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ〉

きめ細やかでしまりのある肉質と、やさしい甘みが特長の銘柄豚「認定 山形豚」を、はまぐりの旨みを加えた「特製黄金だし」で味わうしゃぶしゃぶ。だしにさっとくぐらせることで、豚肉の甘みと、はまぐりの奥行きある旨みが重なり合い、上品でまろやかな味わいが広がる。季節野菜には、「たけのこ」「かぶ」「わかめ」の3種を用意。さらに、温野菜で一番人気の「三代目極みだし」で仕立てた「たけのこごはん」も。デザートには「花見もちアイス」がついている。

山形恵み豚しゃぶ

〈【食べきりセット】「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳」

春の新メニューをより気軽に、一度に楽しめる「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳」（食べきりセット）も販売。

1人前のセットには、愛媛県産の「鯛しゃぶ」を一人一皿ずつ提供。前菜の「塩タンのサラダ仕立て」をはじめ、期間限定の「山形恵み豚しゃぶ」、季節野菜の「たけのこ」「かぶ」「わかめ」、〆の「たけのこごはん」、デザートの「花見もちアイス」まで揃えている。

〈【お試しクーポン】食べ放題「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」10%OFF 〉

■対象期間

2026年3月11日（水）〜4月23日（木）

■対象商品

食べ放題の「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」各コース

■実施店舗

しゃぶしゃぶ温野菜全店

■利用条件

温野菜公式アプリの「クーポン画面」を掲示

※各種年齢割(小学生未満無料・小学生半額・60歳以上500円(税込)引き)との併用可

※利用条件の詳細はクーポン画面を確認する