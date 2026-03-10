【YOMI【水着】】 8月 発売予定 価格：8,250円

コトブキヤは、プラモデル「YOMI【水着】」を8月に発売する。価格は8,250円。

本製品は、コトブキヤの美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、if設定から生まれた「YOMI」の水着姿をプラモデルで表現したもの。

「小鳥遊 暦【水着】」のボディを採用しており、ダークレッドの水着にアンティークゴールドのアクセサリーが映えるゴシック風カラーに生まれ変わっている。

スキンカラーはカラーCを採用しており、「薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】」「ドレスアップボディ【M】カラーC Ver.」などと組み合わせて遊ぶことができるほか、サンダルの紐は塗装済パーツで再現されており、組み立てただけで設定イメージに近い仕上がりになる。

アイプリントは新規デザインとなっており、元の暦よりも少し目つきが鋭くクールな顔立ちになっている。表情は「笑顔」「おちょくり顔」「ぐっ……顔」の3種類を用意。また、目線の向きが異なる水転写式アイデカールが付属するので、未塗装タイプに貼り付けることによりオリジナルの表情パーツを作ることができる。

ヘアパーツには「ボブカット」「三つ編み」「ハーフアップ」の3種類が付属。都会的な印象のブラックで成形されている。

前後にスライドする首のボールジョイントにより、「見上げる」「顎を引く」ポーズが自然に決まるほか、座り姿用ボディは「椅子に座る」「ぺたんこ座り」を造形のテーマにしており、別売りのアフタースクールや小物などの上にちょこんと座らせることができる。

座り姿用ボディに加えて固定式の脚部パーツを使用することで、可動式を使用した時よりも膝を深く曲げたポーズにできるほか、太もものロール可動部分からの差し替えになるため、片足だけ固定式にすることでポージングの幅も広がる。また座り姿用ボディと固定式脚部パーツ、専用スタンドを使うことでしゃがみ姿勢でディスプレイすることができる。

足首のパーツはサンダルを履いたタイプの他にも裸足タイプが付属。裸足タイプは普通に立っている状態のものに加えて、足の指を丸めたもの、反らせたものを使いわけることにより、様々な表情にすることができる。

「YOMI【水着】」

コトブキヤショップ限定特典「ストロベリーアイスクリーム」

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全高 約160mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。