3月8日、侍ジャパンはオーストラリアに4-3で勝利し、最終チェコ戦を残して早々にグループ1位通過を決めた。1点差の緊迫する試合展開で冴えたのは、日本が誇る投手力だ。負けられない戦いの中、この日先発からバトンを繋いだ菅野智之（36才、コロラド・ロッキーズ）、隅田知一郎（26才、埼玉西武ライオンズ）、種市篤暉（27才、千葉ロッテマリーンズ）には、アスリート・コンアルタントである鴻江寿治氏の指導を受けてきたという共通点があった。

【写真】鴻江寿治氏の指導を受ける今井達也投手や隅田知一郎投手。他、鴻江氏の合宿に参加する、その他のトップ選手たちなども

先発の菅野は、丁寧に低めをつく老獪なピッチングで4イニングを無失点。今大会初登板となった2番手の隅田は、味方エラーで1点を失うも3イニングの9つのアウトのうち7つを三振で奪う力強いピッチングを披露し、勝利投手になった。圧巻だったのは前夜からの連投になった種市。韓国戦での三者連続三振の勢いそのままに、先頭打者から伝家の宝・フォークボールで三振を奪うと、2アウトからは糸を引くような154km/hのストレートで空振り三振に切って取り、パーフェクトに抑えた。

「1イニングだけだったとはいえ、日韓戦の緊張感の中で投げた種市投手は、オーストラリア戦の登板前のブルペンでは疲労を感じていたといいます。普段、所属するマリーンズでは先発なので、連投することはまずありません。連投は6〜7年ぶりだったといいます。それでも相手が一切手を出せないピッチングをするあたり、種市投手のポテンシャルの高さは計り知れません」（スポーツ紙記者）

試合は最終回に登板した大勢がホームランを2本浴びるも、侍ジャパン1点差で勝利した。辛くも逃げ切れたのは、そこまでに登板した菅野、隅田、種市が我慢強く投げたことが最大の理由だろう。

実はその3人には共通点がある。それは、アスリート・コンサルタントの鴻江寿治氏による指導を受け、野球選手として大きく飛躍したことだ。鴻江氏は、2006年の第1回、2009年の第2回WBCをはじめ、2021年東京五輪では女子ソフトボール代表チームに帯同した経験を持つ。20年以上にわたってアスリートと対峙して作り上げた「鴻江理論」をもとに選手を指導し、毎年1月のプロ野球のキャンプイン前には福岡県内で合宿を主催し、多くのアスリートが参加してきた。

菅野は2020年1月に参加して大胆なフォーム変更を行い、新型コロナウイルスの影響で短縮シーズンだったにもかかわらず14勝で最多勝と最高勝率のタイトルを獲得。同年の「開幕投手からのシーズン13連勝」はプロ野球記録だ。

隅田は2023年に鴻江氏の合宿の門を叩き、同年から9勝、9勝、10勝と勝ち星を大きく伸ばした。今回のWBC直前にも、鴻江氏の主宰合宿に参加した。隅田と同年から参加したのは、今シーズンからメジャー挑戦を果たした今井達也（27才、ヒューストン・アストロズ）だ。今井も今回のWBCで、アメリカでの準々決勝以降に登板の可能性がある予備登録投手に名を連ねている。

種市はプロ初勝利を挙げた2019年から鴻江氏の指導を仰いでおり、「鴻江理論を取り入れてから急激にパフォーマンスが良くなり、"あし体"としての意識がボールに活かされていると感じます」と効果を実感していた。オーストラリア戦での登板はなかったが、韓国戦で8回に登板した松本裕樹（29才、福岡ソフトバンクホークス）は2019年に自主トレに参加した。

隅田、種市、今井の3人は、デサントジャパンが展開する『KOUNOE』ブランドとアドバイザリー契約も結んでいる。

菅野と隅田は「猫背」タイプ、種市は「反り腰」タイプ

「鴻江理論」は、人の体を「うで体」と「あし体」の2タイプに分類する独自の考え方だ。鴻江氏は「うで体」「あし体」について、次のように説明する。

「簡単に言うと、うで体は猫背型。あし体は反り腰型です。よく、"体のバランスを整えよう"と言われたりしますが、私に言わせると、人は誰でも体の歪みを持っています。こういった歪みがあるのは普通のことで、決して悪いことではありません。大事なのは、自分がどちらのタイプか知り、タイプに合った体の動かし方をすることです」

ちなみに鴻江氏の分類だと、菅野と隅田は「うで」から動作をスタートするのがスムーズな動きにつながる「うで体」タイプ。まっすぐ立ったときに足のつま先の上方に頭の位置がくるため重心も前寄りにあり、「猫背気味」なのが特徴だ。

一方の種市は「あし」から動作をスタートするのが理想的な「あし体」タイプ。立ったときに足のかかとの上方に頭の位置がくるため重心は後ろ寄りで、「反り腰気味」だ。

人によって差はあるが、タイプによって運動時に気をつけるべきポイントがあり、タイプに合わない動かし方をしていると、パフォーマンスが上がらないだけでなく、ケガや故障につながるリスクもあるという。

鴻江氏の独自理論が、侍の投手陣の屋台骨を支えている。