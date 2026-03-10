◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国５―３メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

米国が１次ラウンド最大の難敵メキシコを破って３連勝し、突破を決めた。

０―０の３回にジャッジ（ヤンキース）が２戦ぶりとなる右越え先制２ラン。アンソニー（レッドソックス）が３ランで続き、５点を先取した。２１歳のアンソニーはＷＢＣ米国史上最年少弾となった。

昨季サイ・ヤング賞の右腕エースのスキーンズ（パイレーツ）は、先発で今大会初登板。初回に１６０キロをマークする気迫あふれる投球で、４回１安打１四球７奪三振で試合を作った。試合中インタビューにこたえたスキーンズは「最高だった。アンビリーバブルな気持ち。残りの試合を見届けるのかエキサイティングだ。少し感情が入ったが、いったんマウンドに上がったら、投げることに集中することは簡単だった」と語った。

６回に３番手の左腕ボイド（カブス）がデュラン（レッドソックス）にソロ弾を被弾。なお２死一、二塁で代打メネセス（アスレチックス）に適時打となる二塁への内野安打を打たれ、２点を返された。８回にもデュランに２打席連続ソロを許し２点差に迫られたが、逃げ切った。