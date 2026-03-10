東京都台東区の飲食店のドアを壊したとして建造物損壊の疑いで逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松（30）の所属事務所「ファーンウッド」が10日、公式サイトを更新。不起訴処分となったことを報告した。また、事務所、鶴松本人の謝罪コメントを掲載した。

「中村鶴松についてのご報告」と題してサイトを更新。「弊社所属の中村鶴松に関する今般の件につきまして、弁護人を通じて、本日までに、東京地方検察庁が不起訴処分とした旨を確認しましたこと、ご報告申し上げます」と報告した。

「被害店舗様には多大なご迷惑をおかけしましたが、寛大なご配慮をいただき、先日、示談が成立し、お許しいただくことになりました」と経緯を説明。「今般の件について弊社からも当人を厳しく戒め、中村鶴松自身も二度とこのような過ちを繰り返さないことを誓い、猛省しております」と明かした。

「今後の活動につきましては関係各方面の皆様方と協議をさせていただきつつ、検討させていただく所存です」とし、「この度は関係者の皆様、いつも応援してくださる皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「先日もお伝えさせていただきましたが今般の件について、被害店舗様の特定や周辺並びに関係各所へのご取材及び誹謗中傷はくれぐれもお控えいただきますよう重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。

鶴松は「この度は私の軽率な行動により被害店舗様には大変ご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪。「そして関係各所の皆様、日頃から応援してくださる皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです」とつづった。

「今回の件を厳粛に受けとめ自分自身を見つめ直してまいります。再び舞台復帰の機会をいただけるのであれば、その重みを決して忘れることなく、舞台人としての責任を胸に刻み、一瞬一瞬を大切に演じてまいります」と決意。「そしてこのような事態を二度と起こさぬよう、行動を改めてまいります。誠に申し訳ございませんでした」と結んだ。

1月18日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑いで現行犯逮捕された。当時酒に酔っていたといい、「覚えていない」と否認している。19日に釈放された。騒動を受け、所属事務所は当面の間の謹慎を発表。初代「中村舞鶴(まいづる)」襲名は見送りとなった。