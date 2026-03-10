音無美紀子、WBC韓国戦前に“パパッと”夕食作り 皿うどん＆アレンジ春巻きに反響「美味しそう」「参考になります」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が8日、自身のインスタグラムを更新。WBC韓国戦を観戦する前に作った夕食を公開した。
【写真】「参考になります」音無美紀子がWBC前に“パパっと”作った皿うどん＆春巻き
音無は「今夜は韓国戦、急いで帰って、簡単にパッと作って、さっさと食べて、野球を観ないと」とつづり、皿うどんや春巻き、小鉢料理などの夕食の写真を投稿。「スーパーで見かけたら買ってみて。これ本当に美味しいのよ」と皿うどんの麺を紹介し、「麺はパリパリで、付いてる粉スープを150ccの水で溶いてトロミがついたら出来上がり」と説明。もやしや白菜など冷蔵庫にある野菜を炒めて作ったと明かした。
さらに、余っていた春巻きの皮を使い、チンジャオロースを具にした春巻きも調理。「巻いて、揚げて、熱々をパリパリっと食べました」と食卓の様子を伝え、「大興奮！鈴木さんも大谷さんも、吉田さんも、すごい!!!!周東選手もすごい！大ファンになったわ」とWBC観戦の感想もつづっている。
コメント欄には「パパッと作って腹持ちも良さそうな美味しいご飯、いつも参考になります」「美味しそうです」「食べたことあります、簡単で、パリパリ感がいいですよね」「春巻きのアレンジをパパっと作られるのが美紀子さんの凄腕がいつも勉強になります」「美紀子さん タフですね〜 帰って直ぐにこれだけのものを作れるなんて！」などの声が寄せられている。
