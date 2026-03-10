紅しょうが稲田、過去にプロポーズを受けていた 2年交際も…結婚願望を問われ即答
お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が9日深夜放送のテレビ朝日系『あのちゃんねる』（毎週月曜 深0：45）に出演。過去にプロポーズを受けていたことを明かした。
【写真】衝撃的カット…紅しょうが・稲田の『MARRY MIKI』ビジュアル
稲田はこの日、カーネーションの吉田結衣とともに企画「あのちゃんと飲むinスナック!!」に参加。恋愛事情から仕事論までを赤裸々に語った。
あのから結婚願望について問われた稲田は「即日」と回答。続けて「だいぶ前に付き合ってた人は一回プロポーズされてる」と明かした。その彼とは2年交際したものの、相手が多忙で旅行にも行けないほどだったという。稲田は「家で手つないでデートとか。それが嫌と言うか、一生これなんかなって」と感じ、別れを切り出した際にプロポーズを受けたという。
その際、指輪とネックレスをもらったというが、「指輪断って、ネックレスもらった」と明かし、あのと吉田を笑わせた。
【写真】衝撃的カット…紅しょうが・稲田の『MARRY MIKI』ビジュアル
稲田はこの日、カーネーションの吉田結衣とともに企画「あのちゃんと飲むinスナック!!」に参加。恋愛事情から仕事論までを赤裸々に語った。
あのから結婚願望について問われた稲田は「即日」と回答。続けて「だいぶ前に付き合ってた人は一回プロポーズされてる」と明かした。その彼とは2年交際したものの、相手が多忙で旅行にも行けないほどだったという。稲田は「家で手つないでデートとか。それが嫌と言うか、一生これなんかなって」と感じ、別れを切り出した際にプロポーズを受けたという。
その際、指輪とネックレスをもらったというが、「指輪断って、ネックレスもらった」と明かし、あのと吉田を笑わせた。