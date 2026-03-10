¥¬¥¹Ï³¤ì¤«6¿ÍÈÂÁ÷¡¢2¿Í¤Ï½ÅÆÆ¡¡Âç²¦À½»æ¹©¾ì¤Îºî¶È°÷¡¢´ôÉì
¡¡10Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢´ôÉì¸©²Ä»ù»ÔÅÚÅÄ¤ÎÂç²¦À½»æ²Ä»ù¹©¾ì¤Ç¡ÖÃËÀ2¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î¥¬¥¹¤òµÛ°ú¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¤Î¶ì¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¾¶È°÷¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹©¾ìÆâ¤Ë¤¤¤¿20¡Á60Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷6¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤¬Á´°÷¤òµßµÞÈÂÁ÷¡£¤³¤Î¤¦¤Á50Âå¤È60Âå¤Î·×2¿Í¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï°ì»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO¡Ë¤¬ÄÌ¤ë¥Ð¥ë¥Ö¤Î¸ò´¹ºî¶ÈÃæ¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ä¤ë4¿Í¤ÎÍÆÂÎ¤Ï·Ú¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±¹©¾ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6¿Í¤Ï¶¨ÎÏ²ñ¼Ò½êÂ°¡£¹©¾ì¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ò´Þ¤áÌóÀé¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£