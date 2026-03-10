◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国5─3メキシコ（2026年3月9日 テキサス州ヒューストン）

アメリカがメキシコとの無敗対決に勝利し、初戦から負けなしの3戦全勝となった。

3回に主将・ジャッジ（ヤンキース）が先制2ラン。相手先発バレダの外角スライダーを捉え、右翼スタンドに放り込み試合を動かした。初戦のブラジル戦に続き大会2号となった。

主将の一発で勢いに乗った打線はこの回、シュワバー（フィリーズ）の右前打などで1死一、二塁の好機をつくるとアンソニー（レッドソックス）にも3ランが飛び出し、一挙5点を挙げた。

投げては先発した昨季サイ・ヤング賞の怪物右腕、スキーンズ（パイレーツ）が4回1安打無失点、7奪三振とメキシコ打線を寄せ付けない圧巻の投球を披露。3番手・ボイド（カブス）がデュランに2本のソロを浴びるなど3点を失ったものの救援陣もリードを守り切り、逃げ切り、3戦全勝で1次ラウンド突破に前進した。

メキシコはデュランが2発を放ったものの3─5の8回1死一塁で4番・カークが痛恨の遊ゴロ併殺。あと1本が出ず、涙をのんだ。準々決勝進出には次戦、11日（同12日）のイタリア戦の勝利が必須となる。