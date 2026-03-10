声優で歌手の大橋彩香が10日までにXを更新。デビュー14周年を報告した投稿が反響を呼んでいる。

大橋は「本日で声優デビュー14周年を迎えました！！」と報告。「いつも応援してくださる皆様、そして支えてくださる皆様、本当にありがとうございます」と感謝し、「これからも一つ一つの出会いを大切に、元気に走っていきたいと思います」と意気込みをつづった。

ウェディングドレス姿の写真も貼り付け、「写真は12年くらい前のものです、、笑」と説明。14年4月のブログでは、「実は大橋、人生初のウエディングドレスを着せて頂いたのですっふっ！！！！」として、純白のドレスを着てロングの黒髪にティアラも冠した写真をアップ。

続けて「両親には、『この写真があれば、もうわたしの花嫁姿見れなくてもいいよね？』って言ったヨ そうしたら、『それもそうだね。あんたが結婚できるとは思えないし。』って言われたヨ・・なんだか腑に落ちないヨ・・」とユーモアたっぷりにつづっていた。

この投稿に多くのファンから祝福とともに「黒髪懐かしい！」「19歳くらいだと思ってたら、時間が経ったんだねぇ」「前髪重めパッツンも好きでした」「写真若い！今も若いけど！！」といったコメントが寄せられた。

大橋は「アイドルマスター シンデレラガールズ」島村卯月役、「BanG Dream!」山吹沙綾役、「ウマ娘 プリティーダービー」ウオッカ役など、多くの人気作品で声優として第一線で活躍。さらに、ライブ出演などを通して国内外で声優アーティストとして幅広く活動している。