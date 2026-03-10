読売テレビは、加藤清史郎が主演を務める2026年4月期の読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『君が死刑になる前に』の追加キャストとドラマのキービジュアルなどを発表した。

【写真】18歳の頃の清史郎君「《こども店長》だった僕がイギリス留学で見つけたものは…」

今回発表されたのは、、唐田えりか、鈴木仁、与田祐希、内博貴、ニシダ・コウキ(ラランド)、内田慈、伊礼姫奈の7人。

教師連続殺害事件の罪で死刑が執行される女性・汐梨を演じるのは唐田えりか。

加藤が演じる主人公・琥太郎たちがタイムスリップしてきた7年前は、まさに連続殺害事件が起き始めた渦中。指名手配を受け逃亡していた汐梨は偶然、琥太郎たちと出会うこととなる。

無実を主張する一方で、不審な行動を繰り返す彼女。唐田はサスペンスドラマ初挑戦となる。



今回発表された出演者。（上段左から）鈴木仁、唐田えりか、与田祐希（下段左から）ニシダ・コウキ、内博貴、内田慈、伊礼姫奈

その他、琥太郎と共にタイムスリップする友人・隼人＆凛を演じるのは、鈴木仁、与田祐希。

事件を追う刑事2人組、伊藤＆深沢を演じるのは、内博貴、ニシダ・コウキ(ラランド)。琥太郎たちが頻繁に通うカフェ〈カルムス〉を営む店長と看板娘を、内田慈、伊礼姫奈が演じる。



劇伴を担当する16FLIP

また、劇伴はHIPHOPのビートメーカー、16FLIPが担当。自身の楽曲に加え、数々のラッパー、トラックメイカーのプロデュースも手掛けてきた16FLIPが、初めてドラマの劇伴制作を務める。

物語は、世間を震撼させた《教師連続殺人事件》の犯人、大隈汐梨の死刑執行から始まる。

時を同じくして、琥太郎は2人の友人ともに7年前へタイムスリップする。

そこで琥太郎たちは出会うはずのなかった殺人犯と＜過去＞で出会ってしまう。

そして、この時代では逃亡中の指名手配犯であった汐梨は、琥太郎たちに「私は、殺していません。」と無実を訴えるのだった――。

*****

過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスドラマ『君が死刑になる前に』は、4月2日(木)よる11時59分より放送スタート。