【本音レビュー】3COINSの「作品ディスプレイ収納」で、増えがちな子どもの作品整理がラクに！
保育園や幼稚園、小学校で子どもが持ち帰ってくる作品って、知らぬ間にどんどん増えていたりしませんか？
中でも困るのがA4よりも大きな作品。一般的なファイルに収まりにくく「とりあえず置いておく」状態になりがち。わが家でも、収納棚の片隅に追いやられた子どもの作品たちを見ると、ちょっぴり申し訳ない気持ちになることがありました。
そこで試してみたのが、3COINSでロングヒット中の「作品ディスプレイ収納A3サイズ」。作品を飾りつつ収納できるという点が気になり、実際に使ってみました。
フレームは、高さ約43cm×幅約33cm×奥行き約3.8cmのA3対応サイズ。価格は税込1,320円。アイボリーのシンプルなデザインなので、どんなお部屋にも馴染む雰囲気です。
最初は透明のフィルムが付いた状態で入っているので、写真のように外してから使うようにしてくださいね。
裏面を外して入れるタイプではなく、前面をパカっと上向きに開いて中に作品を差し込める仕様なので、セットも入れ替えもラクラク。
棚の上に立てかけて飾ることができるので、賃貸などの理由で自宅の壁に穴を空けるのを避けたいママにもおすすめです。
縦型の絵も横型同様、写真のようにきれいにディスプレイできました。
裏面には壁掛け用金具も付いているため、引っかけて飾ることもできますよ。縦、横どちらも対応しているのも嬉しいポイント。
飾るだけじゃない、「入れ替え前提」のつくりが便利
中にはゴムバンドが2箇所付いていて、飾らない絵までフレーム内に収納することができるのが「作品ディスプレイ収納A3サイズ」の大きな魅力です。
新しい絵を持ち帰ってきたら、今まで飾っていた作品をそのまま中に重ねて収納し、最新作を前面に……という使い方もできますね。わが家では、子どもに今一番飾りたい絵を選んでもらい定期的に変えるようにしています。
過去の作品をまとめて保管しながら、お気に入りの絵もしっかり飾れるのでまさに一石二鳥でした。ある程度奥行きがあるフレームなので、薄めの紙に描かれた絵であれば20枚程度は収納できるのではないかと思います。
立体作品のディスプレイはやや不向き
「作品ディスプレイ収納A3サイズ」には、立体的な工作や厚みのあるものは、やや収まりにくい印象です。ただ、「思い出を厳選して入れ替えながら残す」という使い方なら、このラフさがちょうどいいようにも感じました。
壁に吊り下げて使用する場合は、フレームがしっかりと固定されているか、落下の危険性がないかを確認するようにしてくださいね。
忙しいママにこそ向いている収納アイテム
3COINSの「作品ディスプレイ収納A3サイズ」は、「きれいに飾りたい」「捨てきれない」「ちゃんと整理しなきゃと思いつつつい先延ばしにしてしまう」、という気持ちの全てに寄り添ってくれるアイテムでした。作品整理に時間や手間をかけられない忙しいママでも、気負わず取り入れやすいのが魅力です。
撮影・文・編集部