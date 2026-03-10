【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】会う機会が減り…孫の行事への執着やめた？＜第18話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第18話 避けられてる……？
【編集部コメント】
入学式に来られなかったからとあらためて運動会に誘うなんて、シュンさんもスミレさんも優しいですね。疎遠にしてもおかしくない案件だったと思いますよ……？ しかしお義母さんは忙しさを理由に誘いを断りつづけているようです。入学式はあんなに参加したがっていたのに、どういうことでしょう。ただ息子家族に依存しなくてもいいくらい毎日の生活を満喫しているならば、悪いことではありません。どうかこのまま平穏な日々を過ごすことができますように。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
