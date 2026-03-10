きのう夕方、山形市の閑静な住宅街で、自転車が住宅のガレージシャッターに衝突する事故がありましたが、ぶつかった自転車は逃走しました。シャッターは全交換が必要で、被害額はおよそ200万円に上るということです。

【写真を見る】【防犯カメラ】「修理費は200万」自転車がシャッターを破壊し逃走…家人は警察に相談、被害届け提出へ ふらついて倒れ込むもすぐに立ち去る（山形市）

被害があったのは、山形県山形市富の中にある住宅です。関係者によりますと、きのう（9日）午後4時半すぎ、住宅に設置されたガレージのグリルシャッター（格子状のシャッター）に、走ってきた自転車が突然倒れ込みました。

防犯カメラの映像には、黒っぽいパーカーを来た人物が自転車に乗っていたところ、ふらついてシャッターに倒れ込む様子が映されていました。

■修理には200万円

当時、家の中には人がいましたが物音などには気づかず、その後に帰宅したこの家の主人が、いつもは自動で開くシャッターが「ギギギ」と異音を出して上がらないことから、異常に気づいたということです。

この事故でアルミ製のシャッターは大きくゆがみ、シャッターのレールも使えない状態のため、全て交換する必要があるということです。シャッターは建物に合わせて設置された特注のもので、当時の設置費用はおよそ400万円。ハウスメーカーによりますと、今回の修理費はおよそ200万円に上るということです。

■ふらつき→ぶつかり→立ち去る

当時の状況を改めて見てみると、自転車はフラフラと不自然な動きを見せたあと、突然左側に傾き、シャッターに倒れ込むような様子でした。運転手がスマートフォンを見ていたか、あるいは音楽を聴いていたかなどはわかっていませんが、仮に歩行者にぶつかれば大ケガにつながり、車と衝突すれば運転者の命に関わることもありうる危険な状態でした。

家の主人はすでに警察に相談し被害届を出す方向で、今後は警察が当時の状況について詳しく調べを進めるとみられます。

■倒れ込む様子を流れで見る（画像）

■すぐに立ち上がり逃走（画像）