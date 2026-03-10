きょうの山形県内は気圧の谷や寒気の影響でくもりで、雪が降るところがある見込みです。

【写真を見る】山形県内では雪がちらつく 寒気の影響でこの時期らしい寒さに

あすは高気圧に覆われ寒気や湿った空気の影響でくもりや晴れとなりますが、雪が降るところがありそうです。

午前９時過ぎのＪＲ山形駅前です。空は鉛色の雲に覆われていて、時折雪がちらついています。

今月のはじめはあたたかい日が続きましたが、ここ数日はこの時期らしい寒さに逆戻りです。街を歩く人たちはやや厚手のコートなどを身に着けて寒さをしのいでいました。

横浜から「免許合宿できました」

「こわい。滑りそうでこわい」

県民「寒いですね」

県民「あったかいの着て対策したい」

県内のけさの最低気温は西川町大井沢でマイナス３．０度、最上町向町でマイナス２．３度、東根でマイナス２．２度、山形がマイナス０．６度などとなっています。

このあとの県内は気圧の谷や寒気の影響でくもりで、雪が降るところがある見込みです。

きょう日中の最高気温は米沢が４度、新庄が５度、山形と酒田は６度の予想です。

あすにかけて天気は回復傾向です。

あすの県内は高気圧に覆われ、寒気や湿った空気の影響でくもりや晴れとなりそうですが、きょうに引き続き雪が降るところもありそうです。

あす日中の最高気温はきょうと同じくらいか、やや高めとなりそうです。