原英莉花は810万円で44位、渋野日向子130万円で104位 岩井千怜が3472万円で日本勢トップ【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。
〈連続写真〉どこが変わった？ 竹田麗央の新スイング
同大会を日本勢トップの5位で終えた竹田麗央は、8万3931ドル（約1329万円）を獲得。今季獲得賞金は、18万8091ドル（約2977万）の11位に順位を上げた。米デビュー戦ながらトップ10入り（10位タイ）を果たした原英莉花は、5万1145ドル（約810万円）を得て44位。今季初戦の西村優菜は1万7179ドル（約270万円）で87位、同じく今季初戦の渋野日向子は50位タイで終え、8275ドル（約130万円）を手にして104位となった。同大会で9年ぶりツアー通算3勝目を飾ったイ・ミヒャン（韓国）が優勝賞金39万ドル（約6190万円）を加算し、41万4608ドルで3位に浮上した。今季1勝のハナ・グリーン（オーストラリア）が50万1678ドル（約7944万円）で1位。オーストン・キム（米国）が45万3937ドル（約7186万円）で2位、ミヒャンが3位、世界ランキング1位のジーノ・ティティクルが35万7159ドル（約5654万円）と続く。他の日本勢では、岩井千怜が21万9287ドル（約3472万円）で9位。山下美夢有が16位、古江彩佳が25位、岩井明愛が26位、畑岡奈紗が39位、西郷真央が48位、勝みなみが60位、笹生優花が63位、吉田優利が68位、馬場咲希が73位、デビュー戦だった櫻井心那が104位だった。
