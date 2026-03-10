辻希美「ニッコリご機嫌」、第5子次女・夢空ちゃんの寝起き姿を紹介 愛らしい寝癖に反響「なんて可愛いの〜」「寝癖で笑った」
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルでショート動画を更新。第5子で次女の夢空ちゃん（ゆめあ・0）の愛らしい寝癖姿を公開している。
【動画】「寝癖も何もかも天使すぎる」辻希美が公開した、第5子次女・夢空ちゃんの“ご機嫌な”寝起き姿
「ゆめしゃんの寝起き 寝癖が…」と題した動画で、辻はニッコリご機嫌で起きた様子の夢空ちゃんを「おはようございます。今日のあたしの髪の毛はチリチリです」「ゆめしゃんの寝癖です」「かわいいです」と笑いながら、ほほ笑ましい育児の様子を紹介していた。
辻は「寝癖しゅごいね！ここしゅごいね！」「角度によって全然」「しゅごいですよ。お姉さん。かわいい」と優しい声で話しかけ、ご機嫌の夢空ちゃんと優しい母親の姿を披露している。
この動画のコメント欄には「なんて可愛いの〜」「この子の成長をYouTubeによってみれると思うと非常に嬉しい」「寝癖で笑った」「寝癖も何もかも天使すぎる」など、反響が寄せられていた。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
