さまぁ〜ず大竹の妻・中村仁美、結婚“15年”の記念日ショット公開「お互いに笑ってしまいました」
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が10日、自身のインスタグラムを更新。結婚記念日だったことを報告した。
【画像】中村仁美が公開、結婚記念日ショット
投稿で「先日…結婚記念日でした」と“祝”マークを添えて報告。「１５年!?と、お互いに笑ってしまいました」「気がつけば、です」とつづった。ハッシュタグには「3月8日」「なかなか5人集まらない」「夜にケーキでお祝い」「プレートがシンプルすぎる件」などと添えられている。
この投稿に、記念日を祝福する声のほか、「なんだかんだ仲良しですね〜」「真逆のようで似たもの同士にも見えて結局なんだかんだ幸せいっぱいの大竹夫婦とファミリーは最高です」などのコメントも寄せられた。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
