『鬼滅の刃』炭治郎がプロ顔負けの湯切り 宅麺コラボのオリジナルラーメン販売で描き下ろし公開
グルメエックスは、アニメ『鬼滅の刃』とのコラボラーメンを4月1日より発売する。今回のコラボレーションでは竈門炭治郎たち5人の鬼殺隊メンバーが描き下ろされた。イラストは、購入特典ノベルティのデザインやコラボグッズなどに使用される。
【画像】「お前も鬼にならないか？」【鬼滅の刃×宅麺】コラボラーメン
本コラボ企画では、宅麺の主力ブランド「宅麺」と、新発売の鍋一つで5分で作れる手軽なセカンドラインブランド「らくうまっ宅麺」から各2商品（計4商品）が展開される。宅麺限定イラストカード（全10種）を封入するほか、オリジナルラーメンどんぶり、レンゲなどのグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施。また、東京・東急プラザ渋谷の「宅麺らぁめん横丁 in Pepper PARLOR」と神奈川・マルイファミリー溝口、東京・錦糸町マルイの店舗では、期間限定のイートイン提供も行う。
■コラボラーメン販売スケジュール
宅麺.com（オンライン販売）：4月1日（水）〜6月30日（火）
※オンラインでは「宅麺」（全2商品）のみ販売。
※小売店舗では「宅麺」は4月1日（水）より順次、「らくうまっ宅麺」は4月9日（木）より順次販売を開始する。
■予約販売開始日程、発送時期
予約販売開始日程：3月9日（月）午前11時〜
発送時期：4月1日（水）以降順次
※在庫がなくなり次第販売を終了する。
■コラボラーメン概要（全4商品）
＜らくうまっ宅麺＞（全2商品）
・凪ラーメン「豚骨煮干 濃旨（こくうま）の雫」
監修：ラーメン凪
海外でも愛される「ラーメン凪」の豚骨をベースに、流れるように澄み、芯のある旨みだけが残る一杯。
希望小売価格：オープン価格
・鬼ラーメン「業火の赤辛味噌」
監修：元祖スタミナ満点らーめん すず鬼
汗ばむ辛さと、溢れる旨味。本能を揺さぶるスタミナ満点の一撃。
希望小売価格：オープン価格
＜宅麺＞（全2商品）
・凪ラーメン「豚骨煮干 濃旨（こくうま）の雫」
監修：ラーメン凪
海外でも愛される凪の豚骨をベースに、流れるように澄み、芯のある旨みだけが残る一杯。
希望小売価格：1350円（税込）
※小売店での販売価格は店舗により異なる場合がある。
・鬼ラーメン「業火の赤辛味噌」
監修：元祖スタミナ満点らーめん すず鬼
汗ばむ辛さと、溢れる旨味。本能を揺さぶるスタミナ満点の一撃。
宅麺.com価格：1598円（税込）
※小売店での販売価格は店舗により異なる場合がある。
■購入特典ノベルティ「宅麺限定イラストカード（全10種）」
コラボ期間中、コラボラーメンには、描き下ろしイラストを使用した「宅麺限定イラストカード（全10種）」が1枚ランダムで封入される。
※「宅麺」封入5種／「らくうまっ宅麺」封入5種
※封入はランダム。
宅麺封入5種
らくうまっ宅麺封入5種
■ポイント応募キャンペーン
オリジナルラーメンどんぶり、レンゲなどのグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施。宅麺.comの公式LINEを友達追加し、貯まったポイントに応じて抽選に参加できる。
応募期間：4月1日（水）〜6月30日（火）
・10ポイント応募：ラーメンどんぶり（全2種）500人
・5ポイント応募：レンゲ（全2種）1000人
・3ポイント応募：箸（全2種）1000人
・1ポイント応募でもれなくスマートフォン用壁紙配布
ポイント対象商品
＜宅麺＞2ポイント付与／1商品
凪ラーメン「豚骨煮干 濃旨の雫」
鬼ラーメン「業火の赤辛味噌」
＜らくうまっ宅麺＞1ポイント付与／1商品
凪ラーメン「豚骨煮干 濃旨の雫」
鬼ラーメン「業火の赤辛味噌」
■SNSキャンペーン
宅麺公式Xアカウントをフォローし、キャンペーンポストをリポストすると抽選でコラボラーメンがプレゼントされる。
応募期間
第1弾：3月9日（月）〜3月22日（日）：宅麺（凪ラーメン）100人
第2弾：3月23日（月）〜4月5日（日）：宅麺（鬼ラーメン）100人
第3弾：4月23日（木）〜5月10日（日）：らくうまっ宅麺（凪ラーメン）100人
第4弾：6月3日（水）〜6月14日（日）：らくうまっ宅麺（鬼ラーメン）100人
■イートインコラボラーメン店舗展開
4月1日〜6月28日の期間限定で、東京・東急プラザ渋谷5階の「宅麺らぁめん横丁 in Pepper PARLOR」とマルイ店舗にてイートインでコラボラーメンが提供される。描き下ろしを使用した「宅麺×アニメ『鬼滅の刃』」コラボオリジナルグッズの販売も。また、宅麺らぁめん横丁では、宅麺のコラボラーメンの物販も行われる。
・宅麺らぁめん横丁 in Pepper PARLOR
4月1日(水)〜5月6日(水)
※3月11日午後6時からPepper PARLORの食べログページで予約受付を開始。電話予約の受付はなし。
※4月1日（水）〜5日（日）までは予約のみの案内。その他の期間も混雑が予想されるため、予約推奨。
・マルイ店舗
マルイファミリー溝口：4月29日（水）〜5月12日（火）
錦糸町マルイ：5月28日（木）〜6月28日（日）
※日程、開催場所は変更になる可能性あり。
イートインのコラボラーメンには、キャラクターをデザインしたモナカが乗る。各店舗、会期前半と後半でモナカのデザインが変わる。
・凪ラーメン「豚骨煮干 濃旨（こくうま）の雫」
イートインでの提供価格1580円（税込）
・鬼ラーメン「業火の赤辛味噌」
イートインでの提供価格1820円（税込）
【イートインコラボラーメンの特典】
凪ラーメン、鬼ラーメン1品注文ごとに、「宅麺限定イラストカード」が1枚、「コースター」が1枚、それぞれランダムでプレゼントされる。
■オリジナルコラボグッズ
コラボラーメン店舗にて、本イベントでしか購入できない限定描き下ろしイラストを用いたコラボオリジナルグッズが販売される。会計金額に応じてノベルティもプレゼントされる。
※4月1日（水）〜5日（日）、5月2日(土）〜6日(水)の期間は「宅麺らぁめん横丁 in Pepper PARLOR」を予約および利用者のみがグッズを購入できる。そのほかの期間は、グッズ購入のみも可能。さらに、6月1日(月)〜30日(火)の期間は、宅麺.comの特設サイトでも販売される。
▼4月1日販売開始
・等身アクリルスタンド／5種
各1760円
・トレーディングメタリック缶バッジ／5種
各550円
・パッケージアクリルキーホルダー（宅麺）／2種
各880円
・パッケージアクリルキーホルダー（らくうまっ宅麺）／2種
各770円
・トレーディングクリアカード（5種）
各330円
・ダイカットステッカーセット (6枚1セット)／1種
990円
・チャーム付きランチバック／1種
3300円
・フェイスタオル／1種
2200円
・Tシャツ／2種
各4400円
▼4月18日販売開始
・ビッグアクスタ／5種
各3850円
・ランチョンマット／3種
各1430円
・畳コースター／5種
各1320円
▼5月2日販売開始
ぷっくりシール／1種
1100円
■オリジナルコラボグッズ購入特典ポストカード（6種）
オリジナルコラボグッズの会計3300円（税込）ごとにポストカードが1枚ランダムでプレゼント。
※複数の会計をまとめて対象にすることは不可。
