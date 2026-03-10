北山宏光、グループ卒業は「怖かった」 滝沢秀明との約束明かす
歌手・俳優の北山宏光が、7日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』に出演。グループ卒業時の心境を告白した。
【写真】北山宏光が美腹筋披露 『anan』初ソロ表紙
北山は2023年にKis-My-Ft2を卒業し、事務所を退所した。当時を振り返った北山は「大きな組織の中でいるってことは素晴らしいことだし、いいことだったし、出会った方にもすごい感謝しているし、もちろんメンバーにも感謝しているけど、何か挑戦しない限り50歳、60歳、70歳が見えなかった。グループの未来が見えなかったんじゃなくて、俺がどういう風に生きていくかっていうことが見えなかった」と告白。「怖かったですよ。積み上げてきたものを1回リセットするのは」と率直な思いをこぼした。
そして、38歳の誕生日には滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所「TOBE」に合流。「立ち上げの状態なので、マンションの一室にホワイトボードをかけて」と合流当時を振り返り、「YouTube担当・誰誰、SNS担当・誰誰って書くんだけど、名前かぶりまくっている」と明かした。
MCの今田耕司から「滝沢社長と話し合ったりとか？」と問われると、北山は「やりたいと思うことをどんどん実現していこう。始めたばっかりだからどうなるかわわかないけど。ワクワクしながら、ゼロからみんなで一緒に積み上げていく」と期待を膨らませていた。
