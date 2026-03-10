10万人に1人という難病『脳動静脈奇形』を患い、昨年3月に「准看護師資格」を取得したことを公表している俳優・間瀬翔太さんのブログを所属事務所のマネージャーが代筆して更新。病院へ救急搬送されたことを明かしました。



【写真を見る】【 10万人に1人の難病・間瀬翔太 】深夜に病院へ救急搬送されたことをマネージャーが報告「癲癇（てんかん）発作では無いかとの事」【脳動静脈奇形】



▽▽ 以下 間瀬翔太さん 公式ブログ 全文 ▽▽

マネージャーより。

3月8日深夜4時頃に間瀬翔太が倒れている所を同居している看護学生の方々が発見され病院に搬送されたそうです。話を聞いてみると間瀬が寝室で暴れている様な異音を出していて看護学生の方々が寝室に入ったそうです。[発見時は顔面蒼白と意識朦朧で焦って救急車を呼んだ]と伺いました。学生の皆様有難う御座います。間瀬は現在は意識も回復しており横でこのblog内容を口頭で説明しながら私が代筆している状況です。両手が震えてしまうそうでblogを書くのに時間が掛かってしまう為代筆をしております。お医者様から伺った話では

ストレス 不眠 疲れ が引き起こした癲癇（てんかん）発作では無いかとの事。脳に異常は見つかりませんでした。御心配をおかけして申し訳ありません。また後日。

本人からblogで詳細をupするそうです。

△△ 以上 間瀬翔太さん 公式ブログ 全文 △△





【担当：芸能情報ステーション】