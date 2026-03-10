薬丸裕英、5歳の孫と自宅で“回転寿司ごっこ”楽しむ「孫くん、大喜びでした」 にぎやかな食卓の写真を公開
タレントの薬丸裕英（60）が9日、自身のブログを更新。「お家で開店、回転寿司！」とユーモアたっぷりに題し、孫（5）と共に自宅で“回転寿司ごっこ”を楽しんだことを報告した。
【写真】「孫くん、大喜びでした」自宅で楽しんだ“回転寿司ごっこ”の様子を公開した薬丸裕英
薬丸は「日曜日に家でお寿司」と書き出し、2枚の写真をアップ。
テーブルの上には、電車が寿司を運んできてくれるタイプの“回転寿司キット”が設置され、電車の上に置かれた皿には、まぐろやたまご、えびといった手まり寿司が並べられている。
薬丸は「孫くん、大喜びでした」と孫の様子を伝え、一緒に食事を楽しんだことを伝えた。
裕英は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男が誕生。裕英にとっては初孫となった。
