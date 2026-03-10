10日、衆議院財務金融委員会において、中道改革連合の岡本三成議員が財務省などについて質問した。

岡本議員は「ここ数年来、財務省の悪口、官僚の悪口、残念ながらよく聞かれます。昨年は財務省の前で解体のためのデモとかも起こってしまいました。それぐらいに国民の皆さんの生活が厳しいということの裏返しだと思いますが、私たち国民の代表である政治家が官僚を小馬鹿にするようなことを公に言うことは、本当に慎まなければいけないことだと思っています」と切り出した。

さらに岡本議員は「今、若い方々で官僚を目指す方々の人数が残念ながら減ってきています。財務省におきましても、途中で退職される方の数、いろいろな理由はありますけれども、以前よりも増えています。官僚の皆さんは本当に優秀なので、退職した瞬間に引く手あまたで、給料が2倍になる方たくさんいらっしゃいます。その中でも、国の未来のために国民生活に役立ちたいと思って頑張ってらっしゃる方々を私たち同僚議員の皆さんとともに讃えて、そして、背中を押すことがあっても何か悪口を言うようなことは本当慎んでいきたいと思っています。改めて大臣の口から、財務大臣として働く中で、官僚の皆さんと働く中で、どういうふうな志をお一人おひとりがお持ちだとお感じになっているかご答弁ください」と要望した。

これに片山財務大臣が「ありがとうございます。（解体）デモの方は金曜日にまだやってますよ」と切り出すと委員会室に笑い声が響いた。

片山財務大臣は続けて「私も10月に着任をいたしました時に就任挨拶で申し上げましたのは、その時点では本予算の当初予算額は115兆円で、今回は122兆円ですが、『これだけの大きな予算を組んで様々なところに予算付けをしていて、これだけ批判されるのはそもそも何かおかしいと思いませんか？』と申し上げたんですよね。ですから、向き合い方を変えればコペルニクス的にこの評価は変わりうるんじゃないでしょうかと。だから、『細かい予算をちまちま切って恨まれるんじゃなくて、感謝されるような財務省になるべきではないですか？』と申し上げて、その後、ホームページへの情報の出し方とか財政上のデータの出し方とか、いろいろなことが非常に変わってきたなと思いました。私も省を出てから丸20年で戻ったもんですから『どうなのかな』と思っていましたけど、職員の皆様非常に優秀で、急にやはり高市政権においては財政のやり方とか変えている部分も多いんですが、そこにちゃんと適用していただいているということは申し上げたい」と発言。

さらに「元々私が省におりました時には、『納税者としての国民の視点に立って云々』という目標像があったのですが、それに加えて使命をその時の年代の人たちが考えて、『国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐ』と大きく掲げて出して、この組織理念のペーパーが各部屋に張ってあるんですよ。これがあまり知られてないんですが、この『希望ある社会を次世代に引き継ぐ』というのは、限りなく高市政権のいろいろなリマークに似ていまして、これを見た時に政治家としては『いけるな』と思いまして。私以外の方々も、これを知った方はそのように皆申されておりますが『希望ある社会を次世代に引き継ぐ』ということはまさに未来への投資そのものでございますから、そういった観点で牽引していっていただけるような財務省になってほしいと思っております」と話した。

岡本議員は「仮に財務省のみならず他の役所に関しても、施策について国民の皆さんの不満が溜まるようなことがあるとしたら、それは官僚の皆さんの責任ではなくて、その戦略を決めている大臣やそして政務三役の責任であり、もっと言うと、この委員会でそれを監督する私たち議員一人ひとりの責任という思いで今日は質問させていただきたいと思います」と述べた。

（ABEMA NEWS）

