¥Æ¥ìÄ«¡ÖºÆ²ñ¡×¤Ë£²¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡¡°æ¾å¿¿±û±é¤¸¤ëËüµ¨»Ò¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¾¯¤·¤Î»þ´Ö¡×¤È¡Ö£±£²ºÐ¡×
¡¡ÌîµåÃæ·Ñ¤Î¤¿¤áÀè½µ¤ÏµÙ»ß¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÆ²ñ¡Á£Ó£é£ì£å£î£ô¡¡£Ô£ò£õ£ô£è¡Á¡×¤¬£±£°Æü¡¢£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹¼Í»¦»ö·ï¤Çµ¿¤¤¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡£Âè£·ÏÃ¡Ê£²·î£²£´Æü¡Ë¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Îà³Ë¿´á¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»Æ±µéÀ¸£´¿Í¤ÎÊª¸ì¡£¶¯ÅðÈÈ¤È·Ù»¡´±¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç»à¤ó¤À»ö·ï¤ÇÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¡¢Ëüµ¨»Ò¡¢·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢Ä¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤¬£²£³Ç¯¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÆ¤Óµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤òµ¡¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Èï³²¼Ô¤ÎÅ¹Ä¹¤ÏÄ¾¿Í¤Î·»¡£Ëüµ¨»Ò¤È·½²ð¤Ï·ëº§¸å¡¢Â©»ÒÀµ¼ù¤ò¤â¤¦¤±¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£·Ù»¡´±¤Î½ß°ì¤Ï»ö·ïÁÜºº¤ÈÃç´Ö¤ÎÈÄ¤Ð¤µ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡Åö½é¡¢Àµ¼ù¤ÎËü°ú¤¤Ç»ö·ïÅöÆü¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Ëüµ¨»Ò¤¬·Ù»¡¤Ëµ¿¤ï¤ì¤ë¡£¸å¤ËÄ¾¿Í¤¬ÆÍÁ³ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¶§´ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Î©·ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£¤Ê¤ª¤âÂ³¤¯ÁÜºº¤ÇËüµ¨»Ò¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬Êø¤ì¡¢Ä¾¿Í¤¬Ã¯¤«¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢ºÆ¤ÓËüµ¨»Ò¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£·ÏÃ¤Ç½ß°ì¤¬¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥¤¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢Ëüµ¨»Ò¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡Ä¡£¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Èµñ¤à¡£°ìÊý¤ÇÄ¾¿Í¤Ï½ß°ì¤Ë¡¢¡ÖËüµ¨¤Á¤ã¤ó¤ÏËÍ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤â¤¬¤¯¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê¤À¤·¤¿¡£
¡¡Ëüµ¨»Ò¤Î¸À¤¦¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡×¤Î¡Ö»þ´Ö¡×¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡££·ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢Ëüµ¨»Ò¤¬ÊÙ¶¯¤¹¤ëÀµ¼ù¤ËÂÐ¤·¡¢Êì»Ò¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤·¤¤ê¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¤¾è¤ê¤Î¤·¤Ê¤¤Àµ¼ù¤è¤ê¡¢Ëüµ¨»Ò¤¬Á°¤Î¤á¤ê¡£Àµ¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·½²ð¤¬¡¢Ëüµ¨»Ò¤«¤é¡Ö¥ª¥ì¤Î¤È¤³¤í¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¤«¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ß°ì¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¸µºÊ¤Î¶»Ãæ¤ò¿Þ¤ê¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»þ´Ö¡×¤ÏÀµ¼ù¤È´Ø·¸¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£
¡¡Àµ¼ù¤ÏÌ¾ÌçÃæ³Ø¤Ø¤Î¿äÁ¦Æþ³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£Ëüµ¨»Ò¤ÏÀµ¼ù¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¿Ê³Ø¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¡¢»ö·ï¤Î±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÅªÍ±Í½¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢»ö·ï¤Ë²¿¤é¤«¤Î·èÃå¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¿¤Á¤ÎàÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ê¤¿¤¤á¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬Êª¸ì¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¾¯¤·¤Î»þ´Ö¡×¤Ï¡¢Àµ¼ù¤ò¼é¤ê¤¿¤¤Ëüµ¨»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤¹¥¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢½ß°ì¤é¤¬¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£²£³Ç¯Á°¡£Ãæ³ØÆþ³Ø¤¬¹µ¤¨¤ëÀµ¼ù¤â£¶Ç¯À¸¡£»þ¶õ¤ò³Ö¤Æ¤¿¡Ö£±£²ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Î»þ´Ö¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ææ¤ò²ò¤¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¡£