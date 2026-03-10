ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。２月１７日に死去したＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー真矢さん（享年５６）の献花式に参列したことを明かした。

３月８日、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで開催された献花式には約３万人が参列。献花式はファンのため行われたものだが、ＧＡＣＫＴはＬＵＮＡ ＳＥＡのギタリスト・ＳＵＧＩＺＯに連絡し、参列できないか尋ね、その結果、関係者のために早朝に時間を作ってくれた。

ＧＡＣＫＴは鬼龍院翔やＹＦＣｚのメンバーたちに声をかけ、全員で足を運んだという。

ＧＡＣＫＴによれば「現地に到着して驚いたのは、早朝にもかかわらず、若手のバンドマンがかなりの数並んでいたことだ。みんな、別れを告げに来ていた。シンちゃんに憧れてドラムを始めた者。彼の背中を追いかけてバンドを始めた者。彼がどれだけ多くの人間に影響を与えたのか。その行列を見れば、すぐにわかった」と改めて真矢さんの影響力を感じたという。

彼らと一緒に並んでいるのを見たＳＵＧＩＺＯのマネージャーが並んでいるＧＡＣＫＴのところに来て優先して献花することを勧めてくれたが、ＧＡＣＫＴは「朝から並んでいる他の関係者たちに申し訳ない。ボクらも、みんなと同じように並ぶことにした。４０分ほどして会場の中へ入った」とも。

続けて「関係者の多さにも驚いたが、それ以上に驚いたのは、祭壇の近くにいたＳＵＧＩＺＯの姿だった。献花を終えた関係者一人ひとりに、丁寧に挨拶をしていた。きっと朝から、ずっと続けていたんだろう」とＳＵＧＩＺＯの姿に驚いたことを明かした上で「献花を終え、ＳＵＧＩＺＯに声をかけた。『色々、大変だったね…』その言葉を受けた彼は、少し怒った顔でこう言った。『本当だよ！ったく、困ったヤツだよ！』ずっと若い頃から一緒にやってきた仲間だからこそ、直接言いたいことが山ほどあるんだろう」とも。

さらにＳＵＧＩＺＯは「『ＧＡＣＫＴも本当に気をつけなきゃダメだよ』とＧＡＣＫＴを気遣ったという。

また「隣には、シンちゃんの奥さんもいた。久しぶりの再会だった。涙が止まらない様子の彼女に、言葉が見つからなかった」といい、この様子を見たＳＵＧＩＺＯが『本当にありがとう。真矢も喜んでるよ！』」と感謝の言葉をかけたきた。

続けて「正直、シンちゃんがいなくなったことがまだ実感としてピンと来ていなかった。だが、彼女の涙を見た瞬間、強く突きつけられた。【もう逢えないのか】と」ここで真矢さんが亡くなったことを実感したという。

その上で「大切な人との別れは、必ず訪れる。これは避けられない。当たり前に傍にいた人が、ある日突然いなくなることもある。だからこそだ。今、傍にいる人に感謝の言葉を届けてくれ。会えるなら、すぐに会いに行ってくれ。連絡をしてみてくれ。いなくなってからじゃ、もう何も伝えられないから」と周囲の大切な人に感謝の気持ちを伝える大切さを訴えている。