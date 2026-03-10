トラジャ七五三掛龍也、変装なしの街中ショット公開「髪切って更に爽やか度が増してる」「お花見デート気分」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/03/10】Travis Japanの七五三掛龍也が3月8日、自身のInstagramを更新。街中でのプライベートショットを公開し、話題となっている。
【写真】30歳STARTO所属イケメン「短髪似合ってて格好良い」爽やか新ヘアで街中降臨
七五三掛は「＃しめぐらむ」とハッシュタグを添え、桜の絵文字とともに写真を投稿。河津桜のピンクが映える、革のジャケットとシルバーのチェーン飾りが付いた鞄のブラウンコーディネートを披露した。前髪をセンター分けにし、人が集まる桜の木の下で優しく微笑んでいる。
この投稿に「髪切って更に爽やか度が増してる」「麻布台ヒルズかな？変装なしでいるなんて驚き」「短髪似合ってて格好良い」「お花見デート気分味わってる」「桜が似合ってて可愛い」「センター分けビジュ最高」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
