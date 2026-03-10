乃木坂46川崎桜1st写真集「エチュード」“坂道グループ史上最大”11ヶ所でパネル展開催決定【書店・テーマ一覧】
【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、パネル展の開催が決定。全国11ヶ所に及ぶ実施は、坂道グループ史上でも最大規模となる。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中大胆披露
あわせて、発売日から全国11ヶ所の書店で行われるパネル展のテーマも決定。
2月9日に川崎の写真集情報が解禁されたと同時に、X（旧Twitter）はトレンド1位に。公式Xのフォロワーも12万人を超え、ファンの写真集への期待の高さが窺える。この写真集は撮影の「時系列順」にレイアウトが組まれている。初々しい表情から、撮影が進むにつれ開放的になっていく様子が見て取れるのも魅力の1つだ。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。
※「◆」は正式には「ハートマーク」
A：今日の君のお仕事は一つだけ◆「さくたん沼」にハマること！展
・コーチャンフォー 新川通り店
・タワーレコード 渋谷店
・ジュンク堂書店 名古屋店
B：同一人物だと思えない◆コドモさくたんとオトナさくたん展
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA EBISUBASHI
C：しゅわしゅわな笑顔の君が好き◆彼女感さくたん展
・HMV&BOOKS SHIBUYA
・HMV&BOOKS HAKATA
D：メロメロにしちゃう〜ぞ◆「あざと可愛い」さくたん展
・紀伊國屋書店 新宿本店
・紀伊國屋書店 梅田本店
E：いっぱいこだわったぞ◆おしゃれコーデさくたん展
・有隣堂 横浜駅西口店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
