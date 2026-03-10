【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 レンジ内での底固めと自律反発 【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 レンジ内での底固めと自律反発

リンクをコピーする みんなの感想は？

【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 レンジ内での底固めと自律反発



先週から昨日までのまとめ

メキシコペソ円は、日銀の政策修正期待による円の全面高と、中東情勢の緊張に伴うリスク回避の動きが直撃し、堅調だった9.10円近辺から一時8.79円まで急落する波乱の展開となった。



値動きの推移:



週初（3/2）は9.00円台で底堅く推移し、3月3日には週次高値 9.108円 を記録。

3月4日から5日にかけて、日銀の早期マイナス金利解除観測が強まると、キャリートレード（低金利の円を売って高金利のペソを買う動き）の巻き戻しが加速。

3月9日には一時 8.792円 まで売り込まれたが、その後は急激に買い戻され、8.90円台まで反発して引けた。



テクニカル分析

レジスタンス1: 9.00円（心理的節目。ここを回復できるかが強気復帰の分岐点）

レジスタンス2: 9.08 - 9.10円（先週の高値圏）

サポート1: 8.89 - 8.90円（直近の押し安値エリア）

サポート2: 8.79円（3/9安値。ここを割るとさらなるパニック売りを誘発する恐れ）



RSI (14) 最新値は 約44.8。先週の売られすぎ（20台）から反発しているが、依然として中立の50を下回っており、戻り売り圧力が残っていることを示唆している。



MACD デッドクロスが継続しており、マイナス圏で推移。ただし、直近の急反発によりヒストグラムが縮小し始めており、底打ちの兆候も見え始めている。



トレンド：日足ベースでは依然として 「深い調整局面」 にある。先週の急落により、それまでの上昇トレンドが一旦崩壊し、現在は8.80円付近を大底とした反発を試みるフェーズである。



今週のポイント：



イラン情勢と原油価格の二面性

今週のメキシコペソ円を考える上で、イラン情勢は「リスク回避」と「資源価格」の両面から影響を与える。



リスク回避のペソ売り:

中東情勢の緊張、特にイランの直接的な関与や周辺情勢の悪化は、投資家の心理を冷え込ませる。高金利通貨であるペソは、こうした局面で真っ先に売られやすい特性を持つ。



原油価格の影響:

メキシコは産油国であるため、地政学リスクによる原油価格の高騰はペソの買い要因となり得る。しかし、現在の相場環境では「有事の円買い」の力が強く、原油高によるペソ買い効果は限定的になる可能性が高い。



メキシコ中銀（Banxico）の動向:

メキシコ国内のインフレ鈍化が進めば、中銀が利下げを検討するとの観測がある。日銀のタカ派化とメキシコ中銀のハト派化という「金利差縮小」のテーマが、ペソ円の下押し圧力として意識されている。



【メインシナリオ】レンジ内での底固めと自律反発



想定レンジ：8.85 - 9.05円



イラン情勢が決定的な悪化に至らない限り、先週の急落に対する自律反発が継続。



日銀会合前の警戒感から上値は重いが、メキシコの底堅い経済指標や原油価格の支えにより、8.90円台を維持しつつ、再び9.00円の大台を試す展開を予想する。



【対抗シナリオ】地政学リスク爆発による再急落



想定レンジ：8.65 - 8.95円



イランが直接的な軍事行動に出るなど、地政学リスクが極大化した場合、あるいは日銀の政策変更が「サプライズを伴うタカ派的」な内容になるとの報道が出た場合に発生する。



リスク回避の円買いが殺到し、サポートの8.79円をブレイク。その場合、昨年以来の重要支持線である8.70円、さらには8.60円台まで一段安となるリスクを警戒する必要がある。



今週の主な予定と結果



メキシコ



03/09 21:00 消費者物価指数（CPI） （2月） 結果 0.5% 予想 0.45% 前回 0.38% （前月比）

03/09 21:00 消費者物価指数（CPI） （2月） 結果 4.02% 予想 3.99% 前回 3.79% （前年比）

03/13 21:00 鉱工業生産指数 （1月） 予想 0.1% 前回 0.2% （前月比）

03/13 21:00 鉱工業生産指数 （1月） 予想 1.4% 前回 2.4% （前年比）

外部サイト