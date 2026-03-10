【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 リバウンド後のレンジ推移 【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 リバウンド後のレンジ推移

リンクをコピーする みんなの感想は？

【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 リバウンド後のレンジ推移



先週から昨日までのまとめ

ランド円は、日銀のマイナス金利解除への期待感と中東の地政学リスクが重なり、高金利通貨であるランドから資金が流出、大幅な下落を記録する週となった。



値動きの推移:



3月3日に週次高値 9.813円 を付けた後、日銀の早期政策修正報道を受けて急落。

3月4日から5日にかけて9.50円付近まで水準を切り下げ、一時的なリバウンドを見せるも上値の重い展開が続いた。

3月9日には欧州時間にかけて一段安となり、週次安値となる 9.375円 まで売り込まれた。



テクニカル分析

レジスタンス1: 9.70円（心理的節目かつ直近の戻り高値）

レジスタンス2: 9.81円（先週高値圏。ここを抜ければ強気復帰）

サポート1: 9.54円（3/10早朝の安値圏）

サポート2: 9.37 - 9.40円（昨日の安値および心理的支持帯）



RSI (14) 最新値は 約41.2。売られすぎ水準（30以下）から脱したものの、依然として50を下回っており、戻り売り圧力が根強いことを示している。



MACD シグナルラインとの乖離が縮小しつつあるが、デッドクロス状態は解消されていない。本日からの反発によりヒストグラムが好転（収束）すれば、底打ちのサインとなる。



トレンド：短期・中期ともに明確な 「下降トレンド」 にある。ただし、3月9日の安値から本日3月10日にかけて急速な買い戻し（ショートカバー）が入っており、現在は下降チャネルの上限を試すリバウンド局面である。



今週のポイント：



地政学リスク（イラン動向）:

イランを巡る緊張がさらに高まれば、新興国通貨であるランドは「キャリートレードの解消（巻き戻し）」の対象となり、円に対して一段と弱含みやすい。



資源価格と金価格:

南アフリカは金やプラチナなどの主要産出国である。地政学リスクにより金価格が高騰すれば、ランドの下支え要因となるが、現在はそれ以上に「円買い」の圧力が支配的である。



国内情勢と金利差:

南アフリカ中銀（SARB）の高金利政策はランドの魅力を維持させているものの、日銀の利上げが現実味を帯びる中で、これまでのような圧倒的な「金利差メリット」による買い支えは弱まりつつある。



【メインシナリオ】リバウンド後のレンジ推移



想定レンジ：9.45 - 9.75円



イラン情勢が現状の緊張感を維持する程度であれば、先週の急落に対する自律反発が継続する。



9.70円付近での戻り売りをこなしつつ、底固めを行う展開。日銀会合前の極端な円安・円高は進みにくく、一定のレンジ内に収まると予想する。



【対抗シナリオ】地政学リスク激化によるサポート割れ



想定レンジ：9.20 - 9.60円



イランが直接的な衝突に踏み切る、あるいは日銀の政策変更に関する「決定的な」強気報道が出た場合に発生する。



リスク回避がパニック的に広がり、9.40円のサポートをブレイク。その場合、一段下の重要支持線である9.20円台までの急落を警戒すべきである。



今週の主な予定と結果



南アフリカ



03/10 18:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 1.9% 前回 2.1% （前年比）

03/12 18:00 経常収支 （2025年 第4四半期） 予想 420.0億ランド 前回 -570.0億ランド

03/12 20:00 製造業生産高 （1月） 前回 -1.2% （前月比）

外部サイト