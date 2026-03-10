【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 上値の重いレンジ・弱含み



先週から昨日までのまとめ

スイスフラン円は、「最強通貨」同士の争いとなった。日銀の政策正常化への期待から円が急騰する一方、中東情勢の悪化を受けてスイスフランも買われたため、他のクロス円に比べると下落幅は限定的だったが、週を通じれば円の勢いが勝る展開となった。



値動きの推移:



週初（3/2）は203.18円付近で堅調に推移していたが、日銀のマイナス金利解除観測が強まると急落。3月4日には週次安値 200.60円 台まで一気に値を下げた。

その後、イラン情勢の緊張（地政学リスク）が高まると、逃避先としてのスイスフラン買いが強まり反発。

週末にかけて203.66円まで買い戻される局面もあったが、週明け3月9日から10日にかけては、再び円高圧力に押され202円台へと水準を切り下げている。



テクニカル分析

レジスタンス1: 203.50 - 203.70円（昨日の高値圏。ここを抜けない限り戻り売りが優勢）

レジスタンス2: 204.00円（心理的節目）

サポート1: 202.60 - 202.70円（本日の安値圏および重要な支持帯）

サポート2: 200.60円（先週の急落時の安値）



RSI (14) 最新値は 約47.0。中立の50を僅かに下回っており、強気・弱気が拮抗しているが、やや弱気が勝っている状態。明確な方向感に欠ける。



MACD マイナス圏でのデッドクロス状態が続いており、依然として売りシグナルが点灯中である。反転にはMACDラインがシグナルを上抜けるゴールデンクロスが必要となる。



トレンド：短期的な 「高値圏での調整・下降トレンド」 が進行中である。203円台後半が重くなっており、直近安値を結んだサポートラインの攻防が焦点となっている。



今週のポイント：



地政学リスクと安全資産:

イランを巡る情勢が緊迫化した場合、スイスフランと日本円は共に買われる。しかし、地理的に近い欧州への経済的波及（エネルギー価格高騰によるインフレ再燃など）が意識されると、フランよりも日本円がより選好されやすく、スイスフラン円には下押し圧力がかかりやすい。



金利政策の収斂:

これまで「超低金利の円」を売って「スイスフラン」を買う動きが定着していたが、日銀が利上げへ、SNBが利下げ（または現状維持）へと舵を切ることで、この構造が崩れつつある。これは中長期的なスイスフラン円の天井圏形成を示唆している。



【メインシナリオ】上値の重いレンジ・弱含み



想定レンジ：201.50 - 203.50円



イラン情勢の不透明感によりフランは底堅いが、日銀会合を前に円の買い戻し圧力がより強く働く。



203円台半ばでのレジスタンスが意識され、戻り売りに押される展開。202円台を割り込み、201円台へ徐々に水準を下げる流れを予想する。



【対抗シナリオ】地政学リスク激化によるフラン独歩高



想定レンジ：202.50 - 204.50円



イラン情勢が「欧州全域の不安定化」よりも「純粋な有事のフラン買い」を誘発する場合。



フランが円以上の勢いで買われ、203.70円の抵抗を突破。この場合、ショートカバー（売りの買い戻し）を巻き込んで204円台後半まで急伸するリスクがある。



今週の主な予定と結果



スイス

特になし

