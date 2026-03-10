大人気の料理家・長谷川あかりさんのデリ風「切り干し大根」

【春におすすめの厳選レシピ vol.2】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年春号』が発売しました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

おなじみの切り干し大根の煮物をグレードアップ！

2026年2月27日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2026年春号』には、料理家・管理栄養士の長谷川あかりさんのレシピも掲載しています！

切り干し大根といえば、定番の煮物になりがちですよね。おしゃれでおいしそうなデリ風の切り干し大根を編集部スタッフが作ってみました。

切り干し大根は水で戻す必要はなし。軽く洗って食べやすい大きさに刻むだけ。





調味料はしょうゆ、みりんと塩のみ。トマトをつぶして入れて旨みをプラス。





フライパンひとつであっという間に完成！





トマトの酸味がアクセントになって、ひと味違う切り干し大根の煮物にスタッフ一同大絶賛。気になる長谷川あかりさんのレシピは、『cookpad plus 2026年春号』に掲載しています！

通常号の付録は「MOOMIN（ムーミン） 磁器の密閉保存容器」

今回の付録は「MOOMIN （ムーミン）磁器の密閉保存容器」そのまま食卓に出してもおしゃれなデザイン。フタには日付ダイヤルがついていていて、電子レンジや食洗機OKなのも使い勝手バツグンです！





本誌では、長谷川あかりさんがこの容器にもぴったりの作りおき副菜をもう一品紹介してくれています。

増刊号の付録は「MOOMIN （ムーミン）大容量ボックス型保冷バック」

2Lペットボトルが5本も入る大容量！持ち手が長めなので肩からかけられてとっても便利です。春らしいカラーのムーミンと仲間達のかわいい柄は、これからの季節ピクニックやお買い物に大活躍すること間違いなし。















『cookpad plus 2026年春号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年春号の巻頭特集は殿堂入りベストレシピ！クックパッドで大きな支持を集めた殿堂入りレシピ30品を大公開。つくれぽ1万件以上の超人気レシピから、新じゃがやアスパラなどの春野菜おかず、特売肉おかず、パスタ＆スープまで…みんなのお墨付きレシピをぜひ味わってみてください。



『cookpad plus 2026年春号』（扶桑社）

2026年2月27日（金）より全国書店やオンラインストアにて販売中です。



※通常号と増刊号では価格が異なります。