カベポスター、関西深夜ラジオ『MBSヤングタウン』卒業を発表 3・31に卒業イベント開催、東京進出へ
お笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）がパーソナリティーを務めるMBSラジオ『カベポスターのMBSヤングタウン』（毎週月曜 後10：00）が、3月をもって終了することが、9日の放送で発表された。
【写真】カベポスター『MBSヤングタウン』卒業イベントビジュアル
『ヤングタウン』は、関西の伝統的な深夜ラジオ枠。カベポスターは、『MBSヤングタウンNEXT』を経験後、2023年10月から『ヤングタウン』月曜日を担ってきた。春に東京進出することが決まっている。
番組のXでは「MBSヤングタウンから3月でカベポスターが卒業します」と報告し、「そして最終回翌日の3/31（火）に卒業イベントを開催します！」と伝えた。
卒業イベントは『カベポスターのMBSヤングタウン卒業公演 確かにお前の言う通り今までありギントン』と題し、3月31日に大阪・なんばのYESシアターで開催する。
【写真】カベポスター『MBSヤングタウン』卒業イベントビジュアル
『ヤングタウン』は、関西の伝統的な深夜ラジオ枠。カベポスターは、『MBSヤングタウンNEXT』を経験後、2023年10月から『ヤングタウン』月曜日を担ってきた。春に東京進出することが決まっている。
番組のXでは「MBSヤングタウンから3月でカベポスターが卒業します」と報告し、「そして最終回翌日の3/31（火）に卒業イベントを開催します！」と伝えた。
卒業イベントは『カベポスターのMBSヤングタウン卒業公演 確かにお前の言う通り今までありギントン』と題し、3月31日に大阪・なんばのYESシアターで開催する。