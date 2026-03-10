■これまでのあらすじ

妻にとって夫は会社の頼れる先輩だった。しかし、それは夫が上に立つことで気分良くなりたいだけだったのだ。それを頼もしさだと見誤っていたことに妻は結婚後に気づく。夫は妻のテレビを勝手に義弟にあげてしまい、「俺のもお前のも一緒だろ？」と上から目線の発言して…。



テレビのことを問い詰めると、「結婚したら共有だろ？」と言われました。共有--その言葉の意味は、夫にとって「俺が自由に使える」ということのようです。テレビに繋がれた私のゲーム機を前に、ソファにどかっと座る大悟。「ほら、早い者勝ち。俺が終わってからな〜」呆れるより先に、怖くなりました--この人は、悪いことをしているとまったく思っていない。赤ちゃんが生まれると「立派な長男に育ててやるからな！」が第一声。全ての違和感を思い出しながら、私は義母の病室を後にしたのでした。脚本:日野光里(フィクション・スタジオ)