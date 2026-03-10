「シーチキン」がサンリオキャラクターズとコラボ オリジナルデザイン缶36種が登場
はごろもフーズは、サンリオのキャラクターたちが描かれたコラボデザインのシーチキンを3月から順次販売を開始する。
【写真】全部集めたくなる…オリジナルデザイン缶一覧
『オイル不使用』『食塩不使用シーチキンLフレーク』『オイル不使用／食塩不使用シーチキンマイルド』『シーチキンEvery』『オイル不使用シーチキンEvery』の6種類のシーチキン70グラム缶が、20種類のサンリオキャラクターズとコラボしたオリジナルデザイン缶で、合計36種類が登場。
『オイル不使用シーチキンLフレーク』は、油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキンで、きはだまぐろを使用したフレークタイプ。麦わら帽子が目印の、ハローキティ、シナモロール、マイスウィートピアノ、タキシードサム、バッドばつ丸、けろけろけろっぴ、パティ＆ジミーが登場。
『食塩不使用シーチキンLフレーク』は、素材の味を活かし、どんな料理にも合わせやすい食塩不使用の油漬シーチキン。厳選した低塩分のきはだまぐろ原料を使用したフレークタイプ。クッキング帽が目印の、ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ウサハナ、ザ ボードビルデュオが登場。
『オイル不使用シーチキンマイルド』は、油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。かつおを使用したフレークタイプ。シーチキンが目印の、ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ、リトルツインスターズ、マロンクリーム、ポチャッコ、はなまるおばけが登場。
『食塩不使用シーチキンマイルド』は、素材の味を活かし、どんな料理にも合わせやすい食塩不使用の油漬シーチキン。厳選した低塩分のかつお原料を使用したフレークタイプ。食事スタイルが目印の、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、ハンギョドン、あひるのペックル、こぎみゅん、ウィッシュミーメルが登場。
『シーチキンEvery』は、油のコクとしっとり食感が味わえる油漬シーチキン。ぶりを使用したフレークタイプ。法被とねじり鉢巻きが目印の、ハローキティ、シナモロール、ハンギョドン、マイメロディが登場。
『オイル不使用シーチキンEvery』は、油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。ぶりを使用したフレークタイプ。水兵帽が目印の、ハローキティ、タキシードサム、マイスウィートピアノ、ポムポムプリンが登場。
