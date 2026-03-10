吉本新喜劇の小籔千豊（52）が9日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1・58）に出演。テレビと劇場の板挟みになった時代を振り返った。

2006年、吉本新喜劇座長に就任。小籔は「座長になって新喜劇の公報担当になった。芸人ではなかった」と自身を表現していた。というのも、お笑いコンビ「ビリジアン」を解散して新喜劇に入ったとき、ある人から「なんでこんなヤツ入れんねん。俺らではあかんかったってことか。漫才師であかんかったヤツが、なんで新喜劇でいけると思ってんねん。新喜劇の方が下か？失礼やん」と言われたという。

その言葉に「自分で音聞こえるくらいカチッてスイッチ入った。“あのとき小籔入れて良かったな”と思ってもらえるように頑張ろうと」と小籔。「見返すじゃないけど、認めてもうというか。テレビ出て新喜劇の広報活動すると、あいつしょうもないけどテレビで宣伝してるし、まあ座長にしてよかったなと思ってもらえるかなと。広報にスイッチ入れた」と回想した。

「人志松本のすべらない話」出演などで知名度は全国区に。レギュラー出演した「笑っていいとも！」でも新喜劇のメンバーを紹介するなど貢献。すると、東京の売れっ子放送作家から「飯に誘われて“オマエ新喜劇辞めろ”って。“月に2週間新喜劇にスケジュール奪われてる。15日しかないのに東京のテレビに出きれるわけない。フレッシュな時期は二度と来ないからテレビにベットしたほうがいいよ”って、3時間ぐらいこんこんと言われるねん」と苦笑いした。

一方で、大阪に帰ると「社員と作家は“なんで東京のテレビばっかり出るんですか？もっと劇場に出てください。東京のテレビにうつつ抜かしてると思います”って。アホが言うてくるねん。いやいや、俺がなんで東京のテレビに出てるか、オマエらは知ってるやろ…分かってくれ、と」とガックリ。新喜劇を広めるための努力で、板挟み状態だった。

それでも、「俺のやってることは間違ってるとは思わない！行かせてもらおう！みたいな…」と、葛藤の中で割り切って活動してはいたことを懐かしんでいた。