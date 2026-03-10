「イラン作戦近いうちに終了」トランプ大統領が会見　原油安定供給へ「ホルムズ海峡封鎖するなら20倍激しい攻撃」

アメリカのトランプ大統領は9日に記者会見し、イランでの軍事作戦について「近いうちに終了する」との見通しを示しました。

ただ、戦闘終結の時期は明言せず、作戦を継続する考えも示しています。

トランプ大統領：

我々は決定的に勝っている。予定よりかなり早く進んでいる。我々の軍は世界で最も優れている。

トランプ大統領は9日にフロリダ州で会見し、イランでの軍事作戦が近いうちに終結するとの見通しを示しました。

ただ、記者から「数日以内に終わるのか？」と問われると、否定したほか、「イランの脅威を完全に終わらせる」と話し、作戦の継続を表明しました。

また、イランで新たな最高指導者にモジタバ・ハメネイ師が選ばれたことについて問われると、「失望した。同じ問題が繰り返される」と批判しました。

一方、封鎖状態が続くホルムズ海峡については、アメリカ軍の艦艇を配置して「安全な状態が維持される」と主張し、原油の供給を安定させる考えを示しました。

トランプ氏は、自身のSNSでも「イランがホルムズ海峡内の石油の流れを止めれば、これまでより20倍激しい攻撃を受けるだろう」と警告しています。